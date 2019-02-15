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《愛的萬物論》女星改當法官太美！抹紅唇詢問度超高

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▲▼ 莉絲蒂瓊斯抹微霧紅唇扮第一法官。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲英國好萊塢女星費莉絲蒂瓊斯，集優雅氣質與智慧於一身。（圖／翻攝自instagram@felicity.jones、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

英國女星費莉絲蒂瓊斯（Felicity Jones），是外媒眼中的閃亮新星，繼《愛的萬物論》後，即將在台上映的傳記電影《法律女王》（On the Basis of Sex）又將掀起一波熱潮，連她劇中使用的唇膏都有很高詢問度。

▲▼ 莉絲蒂瓊斯抹微霧紅唇扮第一法官。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

費莉絲蒂瓊斯因《愛的萬物論》獲得多項提名而聲名大噪，肌膚之鑰更看中她的優雅氣質，雀屏中選為品牌代言人。而由她和艾米漢默主演，改編自真實故事的傳記電影《法律女王》，這對新鮮組合讓電影尚未上映就已造成廣大討論。

▲▼ 莉絲蒂瓊斯抹微霧紅唇扮第一法官。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

《法律女王》改編現今美國最高法院唯二女大法官露絲拜德金斯伯格的真實成功故事，聚焦在金斯伯格大法官從初入哈佛法學院到站上法庭首次辯護的過程，描述她如何用智慧和勇氣在男性主導、女性相對弱勢的年代，力爭上游成為律師，為兩性爭取平權，成為美國史上最有影響力的法官之一。

▲▼ 莉絲蒂瓊斯抹微霧紅唇扮第一法官。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

費莉絲蒂瓊斯從口音到造型皆完美化身剛進入哈佛大學就讀的金斯伯格，精采詮釋這位傳奇大法官，逼真到連艾米漢默都稱讚她的動人演出。

▲▼ 莉絲蒂瓊斯抹微霧紅唇扮第一法官。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

劇中也處處是細節，為了呈現女性的溫柔堅毅，劇中口紅特別選用肌膚之鑰喀什米爾訂製唇膏#103，內斂質感的紅色調更能彰顯女主角正面自信能量。

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關鍵字：

肌膚之鑰, 費莉絲蒂瓊斯, 紅唇
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