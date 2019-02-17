研究：美妝品讓人快樂！精油趕走低潮、紅唇讓自信爆棚

▲別怪女生總少一支唇膏，研究表示紅唇就像你的百憂解。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Amber

美妝能讓女生感到快樂和自信，除了外表變美，研究顯示居然連內心都會獲得滿足。例如花香香水能刺激大腦釋放正向積極，而芳香療法幫助減少抑鬱，數字指出美妝有太多的好處，今後又多了個購物的理由。

精油噴霧

現在人生活壓力大，睡眠不足多少會使身心感受到憂鬱焦慮，總讓人無法靜下心思考，更遑論擁有好的睡眠品質。

芳香療法一向深受不少人歡迎，而美妝保養中常見的香氛噴霧更能隨時幫助安撫情緒，連改善失眠狀況都很有助益。選擇像是薰衣草、葡萄柚、橙香、佛手柑精油的噴霧。保養肌膚同時幫助更快入睡更能提升睡眠品質。

花香香水

美國新澤西州一所大學曾進行研究發現，花香可以令人感受快樂和興奮，特別是茉莉花，可以明顯讓你的心情變好。研究指出吸入茉莉花氣味的實驗對象，能夠增加大腦的認知情緒反應，增加了積極想法，能令人更能妥善處理煩擾事情，而且更感受而且感到更有正面活力。

紅色唇膏

研究報告指出習慣塗唇膏的女生，自拍次數是不塗唇膏的兩倍，某程度顯示對自己更有自信心。另外研究也發現，當女生塗上紅唇，在眾人面前的工作表現會比沒塗紅唇得來的好！紅色唇膏可說是女生自信的秘密武器，塗上紅唇就像塗上滿滿自信心。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App