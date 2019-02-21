米蘭直擊／歐陽娜娜甜挺MONCLER　人氣不敵前Wanna One黄旼炫

▲歐陽娜娜甜美現身MONCLER GENIUS發表會現場。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／米蘭報導

「羽絨之王」MONCLER在米蘭時裝周發表2019秋冬系列新作，秀場前擺放MONCLER GENIUS（天才計畫）的黃色大樓標誌，並以火焰、煙霧做為迎賓儀式，充滿神秘感。台灣時間2／21凌晨4點左右，歐陽娜娜驚喜現身，此外另有南韓男星、現NU' EST、前Wanna One成員黄旼炫與日本男星山下智久作為亞洲星光代表。

▲MONCLER GENIUS在米蘭時裝周首日晚間發表，歐陽娜娜也到場加持。（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）



雖然歐陽娜娜從16歲起就是時尚圈寵兒，但MONCLER發表現場人氣卻不敵黄旼炫，由於先前黄旼炫早在twitter預告自己將現身米蘭時裝周發表會，於是早有許多粉絲在場外舉牌等待，夾道歡迎，且還不時用尖叫表示自己的熱情，人氣超高。

▲南韓男星黄旼炫人氣超高，場邊一票粉絲不時尖叫，想吸引偶像注意。（圖／翻攝官方微博）



歐陽娜娜穿紅色「LOVE」腰側開衩毛衣，搭配白色鈕釦裙裝出現，她為自己下了此次服裝穿搭的註解，表明這是「保暖時尚」，模樣頗具青春女星的甜美姿態，她接連逛了許多展廳，與VALENTOINO（范倫鐵諾）創意總監Pierpaolo Piccioli操刀的連身禮服羽絨禮服手勾手拍合照，在展區中玩得不亦樂乎。

▲歐陽娜娜在展場內與超多可愛作品合照。（圖／翻攝歐陽娜娜工作室微博）



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MONCLER GENIUS以「一屋・眾聲」為核心精神，再次邀請許多設計師加入MONCLER行列，一起玩羽絨創作，現場以不同房間劃分展區，展出不同設計師的作品，包含Pierpaolo Piccioli、日本設計師藤原浩（Hiroshi Fujiwara）操刀的Fragment、英國設計師Craig Green等人都延續先前的合作，繼續把玩羽絨。

▲日本男星山下智久也現身米蘭發表會現場。（圖／翻攝官方微博）