日本「好感度女神」將來台！　綾瀨遙挺SEIKO好神秘

▲綾瀨遙將以女錶Lukia全新代言人身份來台。（圖／翻攝自lukia.seikowatches.com）

記者楊坊士／台北報導

日系錶牌SEIKO自1954年在台上市，今（2019年）邁入65個年頭，為了慶祝這重要時刻，品牌邀請旗下女錶Lukia全新代言人，也是日本「好感度冠軍」女星綾瀨遙，將於3月4日（一）一同見證里程碑。

▲日本Lukia官網已經釋出全新形象廣告。（圖／翻攝自lukia.seikowatches.com）

33歲的綾瀨遙，以《魚干女又怎樣》打開知名度，擁有魔鬼身材及絕佳氣質的她，戲劇與電影作品不斷，曾代言過SK-II、可口可樂、Panasonic LUMIX相機等等。上次來台舉辦公開活動已經是2012年，也曾在2018年低調來台拍攝雜誌專題。

▲Lukia先前代言人林依晨合約到期後卸任。（資料照／品牌提供）

Lukia先前代言人林依晨，在2018年底結束合約，2019年將由綾瀨遙同時擔任日本及台灣兩地代言人，也將以全新年度代言人身份出席SEIKO活動。品牌透露她有拍攝廣告影片、主視覺廣告，但都要當天才會曝光。

▲綾瀨遙是多年日本「好感度女星」冠軍，形象極佳。（圖／翻攝自lukia.seikowatches.com）

而日本官網已經放上綾瀨遙的全新形象大片，呈現一貫的清新氣質。而至於為何要會挑選綾瀨遙作為全新代言人，是看中了哪一點？品牌也都語帶神秘，表示當天會有日本高層說明，粉絲們不妨密切鎖定。

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