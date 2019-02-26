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直播／今晚9點30分來看DIOR 2019秋冬大秀　有甜美秀智陪你

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▲快點跟秀智一起看DIOR 2019秋冬大秀～（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

2019秋冬時裝周輪到巴黎，必看大秀之一的DIOR將於26日晚上9點30分登場，這次除了絕美服裝可欣賞外，更有南韓「國民初戀」秀智陪你，沒有去現場的人不用難過，鎖定《ET Fashion》上方的視窗就能無時差「淨化眼球」。

▲秀智前往DIOR大秀（圖／翻攝自skuukzky IG）

▲秀智IG連續上傳多張機場時尚，還標記DIOR勤勞宣傳。（圖／翻攝自skuukzky IG）

與DIOR有多次合作的秀智，2018年7月還因新光三越A4全新全面來台，今年更首度現身巴黎時裝周，受品牌喜愛程度不言而喻。為此她24就已經啟程，先在個人IG連續放上4張機場時尚穿搭照、大秀行頭，每張都有上千則留言，相當盡責。

▲秀智前往DIOR大秀（圖／品牌提供）

▲秀智前往DIOR大秀（圖／品牌提供）

▲My ABCDior客製化掛飾背帶提包讓秀智愛不釋手。（圖／品牌提供）

仔細看看秀智的穿搭，以DIOR 2019春夏系列大衣為主，鞋款也有醒目的品牌Logo。雙手上有Rose des Vents戒指與La D de Dior腕錶。而讓她走到哪提到哪的My ABCDior客製化掛飾背帶提包，正是2019年春夏推出的，上面掛著她的英文名SUZY字樣，難怪愛不釋手。

▲秀智前往DIOR大秀（圖／品牌提供）

▲鐵粉們能猜出DIOR將玩什麼把戲嗎？（圖／品牌提供）

把焦點拉回大秀本身，目前釋出的邀請函，似乎看不出任何端倪。創意總監Maria Grazia Chiuri在前幾季裡，已把DIOR塑造成一位仙氣與獨立兼具的優雅女人，想知道全新一季是否會有全新面貌？鎖定直播便能尋得解答。

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關鍵字：

DIOR, 秀智, 國民初戀, 直播, 巴黎時裝周, 機場時尚, My ABCDior
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