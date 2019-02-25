奧斯卡紅毯遺珠／「美國隊長」藍西裝帥卻無趣　楊紫瓊敗在髮型





▲快看看他們為何會成為紅毯遺珠？（圖／CFP）

記者楊坊士／台北報導

第91屆奧斯卡頒獎典禮劃下句點，《ET Fashion》邀請藝人造型師Kevin凱文先生選出5美、3帥及3大驚喜明星穿著，另外還透露出心中的幾位紅毯遺珠，快來看看他們落選的原因。

▲克里斯伊凡選用少見顏色，超搶眼。（圖／CFP）

紅毯遺珠No.1：《美國隊長》克里斯伊凡（Chris Evans）

每次到了頒獎典禮，黑西裝就是男星的不二穿著，但看多了難免會有「複製人」的錯覺，克里斯伊凡很聰明，選擇Salvatore Ferragamo藍色絲絨西裝，簡單就從眾多男星中跳出來！

凱文進一步補充：「這樣的顏色是不錯的選擇，加上絨面容易放大身型與顯老，他都撐得起來。只不過就是帥，稍嫌無趣。」

▲楊紫瓊氣質很襯膚金色禮服。（圖／CFP）

紅毯遺珠No.2：楊紫瓊

56歲的楊紫瓊，以Elie Saab 2019春夏高級訂製服步上紅毯，深V設計令人大大驚艷！凱文大讚這套膚金色很能襯托她的氣質，「但唯一介意的點是頭髮，我認為這種隨興、蓬鬆的髮型，適合放在國外女星。她跟2018年金馬獎時的鞏俐一樣，會容易看起來沒精神。」

▲「驚奇隊長」穿上訂製服後看起來更單薄。（圖／CFP）

紅毯遺珠No.3：《驚奇隊長》布麗拉森（Brie Larson）

將成為漫威電影裡面全新女英雄的布麗拉森，穿著Celine訂製服，因為亮片設計吸牢眾人眼光。凱文表示：「我很喜歡高領禮服設計，但因為她因為身型纖瘦，會因為窄身、削尖設計，使她看起來更單薄。」

▲伊蓮娜正反都有看頭。（圖／達志影像／美聯社）

紅毯遺珠No.4：超模伊蓮娜（Irina Shayk）

俄羅斯超模伊蓮娜，性感身材穿起任何衣服都適合，這回選穿Burberry 2019春夏壓軸禮服，正面秀出迷人曲線、轉身後則展露無瑕疵美背。

至於為什麼沒有入選前5美，凱文說：「因為她站在男友布萊德利庫柏（Bradley Cooper）旁邊，失去風采。」

▲凱西瑪絲葛蕾搶被衣服壓過。（圖／CFP）



紅毯遺珠No.5：美國鄉村天后凱西瑪絲葛蕾（Kacey Musgraves）

凱西瑪絲葛蕾身穿的義大利禮服Giambattista Valli，層層堆疊出夢幻風格，凱文認為整體非常霸氣，腰間以有鑽的蝴蝶結點綴也很棒，「但似乎氣勢不夠，反被衣服壓過。」

第91屆奧斯卡紅毯講評：藝人造型師Kevin凱文先生（圖／凱文提供）

曾在多本時尚雜誌擔任時尚編輯，後轉專職造型師，是蕭敬騰、張惠妹、李國毅等明星御用造型師，更是將老蕭推上「時尚王」地位的重要推手。