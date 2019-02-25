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奧斯卡三帥／「黑豹」亮片裝奪冠　布萊德利庫柏當完美紳士

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▲奧斯卡三帥。（圖／路透社、CFP）

▲查德維克博斯曼（中）、布萊德利庫柏（左）、尼可拉斯霍特奪下紅毯三帥。

記者林明瑋 / 台北報導

第91屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今天（2月25日）早上舉行，紅毯不只女星有看頭，男星也使出新招數搶人目光。《ET Fashion》邀請藝人造型師Kevin凱文先生選出3帥，「黑豹」查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）以亮片西裝顛覆傳統大勝，搶下王座。

▲奧斯卡三帥。（圖／路透社、CFP）

▲查德維克博斯曼穿前短後長的亮片西裝。（圖／路透）

紅毯第一帥：查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）
男星感放膽嘗試亮片珠繡設計的不多，查德維克博斯曼不但選穿，而且駕馭得很好，不但合襯膚色，前段後長的剪裁更是吸睛，顛覆一般男星選擇，搭配緞面襯衫，選擇非常恰當又顯出品味。

▲奧斯卡三帥。（圖／路透社、CFP）

▲布萊德利庫柏牽著媽媽（左）和太太Irina Shayk走紅毯。（圖／CFP）

紅毯第二帥：布萊德利庫柏（Bradley Cooper）
布萊德利庫柏一手牽著媽媽、一手牽著名模老婆Irina Shayk走上紅毯，完全是愛家好男人形象，他穿著合身的西裝，搭配領結、腰封，是最標準紅毯該有的帥，加上一舉一動，令人深深感受紳士風範。

▲奧斯卡三帥。（圖／路透社、CFP）

▲尼可拉斯霍特（左）的黑西裝很有層次。（圖／CFP）

紅毯第三帥：尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）
29歲的英國男星尼可拉斯霍特搶下第三帥，凱文先生認為，「他在黑西裝中找到新的線條，全黑的選擇很考驗剪裁跟氣質，非常非常高級，我覺得這套黑很有層次，簡單但前衛，超帥。」

▲藝人造型師Kevin凱文先生（圖／凱文提供）

第91屆奧斯卡紅毯講評：藝人造型師Kevin凱文先生

曾在多本時尚雜誌擔任時尚編輯，後轉專職造型師，是蕭敬騰、張惠妹、李國毅等明星御用造型師，更是將老蕭推上「時尚王」地位的重要推手。

關鍵字：

奧斯卡, Oscar, 查德維克博斯曼, Chadwick Boseman
fashion.net

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