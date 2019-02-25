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奧斯卡5美／莎莉賽隆粉藍禮服制霸紅毯　卡卡氣場強駕馭全黑

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▲奧斯卡五美。（圖／CFP、路透社）

▲奧斯卡五美出爐，每個都好有特色！（圖／CFP、路透社）

記者楊坊士／台北報導

第91屆奧斯卡於台灣時間25日一早舉行，在頒獎典禮開始前，紅毯就是廝殺第一站！《ET Fashion》邀請藝人造型師Kevin凱文先生，評比出本屆的紅毯5美，是否跟你想得一樣呢？

▲紅毯5美：莎莉賽隆（圖／CFP）

▲莎莉賽隆不負眾望奪下最美。（圖／CFP）

紅毯第一美：莎莉賽隆（Charlize Theron）

一直都是紅毯常勝軍的莎莉賽隆，本屆依然不讓人失望！少見的深色髮型，配上Dior高訂粉藍色禮服，襯托出俐落優雅女人味。

凱文表示：「半高領又有拖襬設計，在禮服中非常難能可貴，沒有過多累贅的線條，單色的運用襯上具層次搭配的寶格麗白鑽珠寶，大大大大大大大愛。」另外也認為頭髮為造型再加分。

▲紅毯5美：女神卡卡（圖／CFP）

▲全黑的禮服，要氣場強的卡卡才能撐起來。（圖／CFP）

紅毯第二美：女神卡卡（Lady Gaga）

首次演出電影《一個巨星的誕生》就問鼎最佳女主角的女神卡卡，自然是關注焦點。凱文認為：「全黑色禮服在紅毯上非常少見，加上誇張的腰臀結構與皮手套，只有女神卡卡有氣勢能壓過服裝，完全體現『人穿衣，而非衣穿人』的概念。」

▲奧斯卡五美 艾瑪史東 凱倫米蘭。（圖／路透社）

▲艾瑪史東用禮服中和甜美長相。（圖／路透社）

紅毯第三美：艾瑪史東（Emma Stone）

將爭奪最佳女配角獎項的甜姐兒艾瑪史東，身穿LV訂製服雖然被虧像鬆餅，但凱文持反對意見：「當長相甜美，用服裝去中和是一個非常聰明的方式，艾瑪史東這套簡單筆直的長禮服，容易俗掉的亮片透過服裝的結構（尤其是肩線），讓氣勢與氣質兼具。」

▲奧斯卡五美 艾瑪史東 凱倫米蘭。（圖／路透社）

▲影后的衣Q令人甘拜下風。（圖／路透社）

紅毯第四美：海倫米蘭（Helen Mirren）

73歲的影后海倫米蘭，穿Schiaparelli高訂多層粉色漸層禮服，在紅毯上相當迷人。凱文同樣大讚：「粉色很襯雪白的膚色，在這個年紀的女人中，顯得氣質非常高雅。」

▲紅毯5美：艾蜜莉亞克拉克（圖／CFP）

▲「龍后」又甜又美啊～（圖／CFP）

紅毯第五美：「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）

人氣超高的「龍后」跟艾瑪史東一樣都有著甜美長相，但禮服選擇卻不同。凱文說：「若長相甜美，也可以運用服裝結構跟材質強調個性，這套亮銀色不對稱的抓皺禮服中和她的柔美。因服裝色系的關係，捨棄大件飾品，只用簡單優雅的耳環跟手環點綴，很有氣質。」

▲藝人造型師Kevin凱文先生（圖／凱文提供）

第91屆奧斯卡紅毯講評：藝人造型師Kevin凱文先生

曾在多本時尚雜誌擔任時尚編輯，後轉專職造型師，是蕭敬騰、張惠妹、李國毅等明星御用造型師，更是將老蕭推上「時尚王」地位的重要推手。 

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