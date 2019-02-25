奧斯卡3驚喜／Man爆「水行俠」大膽穿粉色西裝　手上還藏亮點

▲「水行俠」的穿著完全顛覆眾人想像！（圖／達志影像／美聯社、翻攝自www.imdb.com）

記者楊坊士／台北報導

第91屆奧斯卡於台灣時間25日一早舉行，第91屆奧斯卡於台灣時間25日一早舉行，《ET Fashion》邀請藝人造型師Kevin凱文先生點評紅毯，他特別觀察到今年出現許多「驚喜」造型，一登場就令人眼睛一亮，你也注意到了嗎？

▲傑森摩莫亞跟老婆莉薩博內特，服裝都以粉色系為主，直接在紅毯上「放閃」。（圖／CFP）

紅毯驚喜No.1：「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）

在DC英雄電影大片《水行俠》中飾演主角的男星傑森摩莫亞（Jason Momoa），勇猛結實的肌肉線條，受封「最壯超級英雄」！有了超Man男人味後，任何服裝都不成問題，所以大膽選穿Fendi粉色絲絨西裝，右手腕上更有著「髮圈」，完全顛覆眾人想像。

▲傑森摩莫亞手上還有髮圈呢！（圖／CFP）

凱文認為：「粉色西裝在男星紅毯穿著上非常罕見，但也是因為他的身型條件和爆表的荷爾蒙，壓制了色系容易表現出來的陰柔感。值得一提的是，這是「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）生前替他訂製的服裝，在這個時刻非常值得紀念。」

▲比利波特打破性別的裝扮，在網路上引起廣大迴響。（圖／達志影像／美聯社）

紅毯驚喜No.2：比利波特（Billy Porter）

今年還有一個大「彩蛋」，莫過於非裔歌舞劇同志男星比利波特！他穿著的Christian Siriano黑色禮服，上面是絲絨西裝，下身卻是超大蓬裙，登上紅毯後，立刻成為鎂光燈焦點，連影藝學院都驚豔，在官方IG讚：「他征服了紅毯！」

▲上身西裝、下身蓬裙的設計太令人驚艷。（圖／CFP）



凱文同樣對他留下深刻印象：「這套西裝式禮服完全稱霸全場，比女星還美！非常合乎他在好萊塢的身份，也與他近期大紅的影集很有連結，讓我在看紅毯的時候，以為我在看《POSE》這部影集，the Category is~」

▲莎拉保羅森的禮服也十分有趣。（圖／CFP）

紅毯驚喜No.3：莎拉保羅森（Sarah Paulson）

另外一個大驚喜，是美國影集熟面孔莎拉保羅森，曾演出過《美國恐怖故事》，近期也在《瞞天過海：八面玲瓏》、《異裂》有亮眼表現。這次她選穿Brandon Maxwell「中空」禮服，搭配「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）珠寶項鍊，造型相當搶眼。

凱文覺得上下兩截禮服僅在「腰間」做連接，能大露纖細腰線，「(側邊)還有細細的線條在腰間，很美。」

第91屆奧斯卡紅毯講評：藝人造型師Kevin凱文先生（圖／凱文提供）

曾在多本時尚雜誌擔任時尚編輯，後轉專職造型師，是蕭敬騰、張惠妹、李國毅等明星御用造型師，更是將老蕭推上「時尚王」地位的重要推手。

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