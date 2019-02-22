米蘭／Armani宣示「穿搭沒有公式」　丹寧配薄紗也很可以

▲Emporio Armani 2019秋冬大秀，顛覆大家對於「穿搭」的想法。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

常常認為穿衣服總要依照女星、模特兒身上配色、款式作搭配，絲毫不敢加入自己的想法？在最新一季的Emporio Armani裡面，要告訴你這觀念是錯的！隨心所欲地用服飾表達自我理念，才能享受時尚的樂趣，值得世人筆記。

▲是否從來沒有想過這樣搭配？

設計師Giorgio Armani受訪時為本季系列命名為「隨興」，延續男裝系列的概念，「想要將對立、衝突元素以意想不到的方式達到和諧組合。」由此出發，19秋冬的秀場，足足讓大家「增廣見聞」。

▲外套配連衣裙、丹寧布料配薄紗，其實也可以！

從來沒想過的廓形外套，可以搭配連衣裙或乳膠效果緊身褲；也可以將精緻剪裁的夾克配上寬鬆又柔軟的褲裝。對比鮮明的材質與輪廓，拼在一起其實很可以！像是夾克、長褲及牛仔連身褲都是有飾有透視薄紗，也別有一番韻味。

▲塗鴉、黑白對比凸顯個性。

連衣裙更如藝術家的畫布般，超大格紋、塗鴉式Emporio Armani字樣、東方風格印花及黑白對比，各有風情。用色上則以黑紅兩色為主，讓大秀形成強烈對比，中間穿插薑黃色、象牙白點綴，並用幾何形鞋跟的尖頭鞋、超高晚宴襪靴、金屬鷹標皮帶、小號柔軟手袋凸顯都會女性個性。

▲Armani宣示：別再死板板的穿搭了！

從今天開始學習Emporio Armani精神，著裝跳脫出「公式」，盡情用服裝展現自我，無拘無束享受穿搭吧！

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