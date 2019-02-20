香奈兒接班人Virginie Viard起底！　老佛爺盛讚：她是我最重要的人

▲「老佛爺」的香奈兒創意總監職務，由Virginie Viard接任。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊坊士／綜合外電報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日因胰臟癌於巴黎醫院過世，執掌35年的香奈兒宣布將由時尚設計工作室總監Virginie Viard接任。或許你對這名字很陌生，但她其實已與卡爾拉格斐合作超過30年，更曾被形容是「最重要的人」，從今天起，可要好好記在腦海裡。

▲Virginie Viard是從戲服設計師入行。（圖／CFP）

Virginie Viard的祖父母是絲綢製造商，有著一個熱愛時尚的家庭，使她也開始產生興趣，而最想做的其實是「戲服」。從擔任戲服設計師Dominique Borg助理踏入圈子，接著為多部電影、戲劇設計服裝。她受訪時說：「直到我遇見了卡爾拉格斐，他建議我在香奈兒與Chloe工作。」

1987年，也是卡爾拉格斐擔任香奈兒創意總監的第4年，Virginie Viard在摩洛哥王子推薦下，擔任香奈兒高訂刺繡實習生。在多年合作後，她於1992年隨卡爾的腳步加入Chloe工作，並於1997年重返香奈兒，擔任高訂系列協調員，2000年才開始製作成衣系列。

▲兩人合作已經超過30年。（圖／CFP）

從那時開始，卡爾拉格斐與Virginie Viard展開了緊密的工作關係，她描述兩人的工作狀況：「我依照卡爾的草圖，聯繫高訂工坊與工作室，將系列化為現實。協調團隊、聯繫供應商並選擇布料，然後跟卡爾一起試衣、挑選配件。」整個過程從收到草圖就開始，有時候卡爾甚至會用電話發送草圖。

▲Virginie Viard是老佛爺的得力助手。（圖／品牌提供）

多年來的緊密合作，讓Virginie Viard在卡爾拉格斐心中樹立起重要地位，卡爾曾在Netflix紀錄片系列《決戰七日》裡說：「她是最重要的人，不僅是對我，對整個工作室、所有事情都是，是我的得力助手。即使我沒看到她，我們也一直通電話。」

▲卡爾拉格斐與Virginie Viard，是工作好夥伴，也是生命中不可或缺的好友。（圖／CFP）

兩人的關係不僅是工作夥伴，更是真正的朋友！Virginie Viard曾向雜誌透露，卡爾會用愛貓Choupette的聲音，並附上照片，發訊息給Virginie Viard。卡爾也認證這段感情：「我們有真正的友情與感情，關係是必不可少的。」

在2018年10月舉辦的2019香奈兒春夏時裝周，卡爾拉格斐就與Virginie Viard一同謝幕；12月移師紐約舉辦的工坊系列（Metiersd Art）也是如此。而在2019年1月底「缺席」的2019春夏高級訂製服大秀，便由她代替謝幕。

▲未來再也看不到「老佛爺」謝幕，香奈兒精神由Virginie Viard接棒傳承。（圖／美聯社）



Virginie Viard現在正式接任成為香奈兒創意總監，在首席執行長Alain Wertheime託付下，背起卡爾拉格斐與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）創下的傳奇，將繼續發揚與留存品牌經典與精神。

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