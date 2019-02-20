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處女座的驕傲！　卡爾拉格斐打造時尚王國，全因「偏執狂」個性

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▲▼ 「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日晚間病逝。（圖／路透）

▲卡爾拉格斐半世紀打造時尚帝國，處女座的個性絕對是重要關鍵。（圖／路透社）

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「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於19日辭世，代表著一代傳奇的殞落，回首他50年來，以鮮明個人形象打造的時尚王國，處女座的「偏執狂」個性是最佳助攻。放眼時尚圈還有多位處女座設計師，個個都散發著無比耀眼的光芒！

▲卡爾拉格斐畫服裝草圖（圖／翻攝自YouTube／Travis Shuuji）

▲卡爾拉格斐畫服裝草圖（圖／翻攝自YouTube／Travis Shuuji）

▲卡爾拉格斐極具天賦，快速就能畫出服裝草圖。（圖／翻攝自YouTube／Travis Shuuji）

處女座的人，擁有敏銳感受力、頭腦清晰，能夠以卓越的分析能力明辨是非。做事除了勤奮、一絲不苟，還狠小心謹慎、處事周全，相當靠得住。也因為具有絕佳品味及審美觀，會追求完美、注重細節，難免會過於吹毛求疵而陷入焦慮，容易因為要求過高，引來他人反感。

▲▼ 「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）19日晚間病逝。（圖／路透）

▲標誌性穿著，其實都是「老佛爺」追求完美的表現。（圖／路透社）

這些性格在卡爾拉格斐身上完美印證，先從他的經典穿著來看，總是以白色馬尾辮、黑西裝以及搭配珠寶出席各大場合。墨鏡是為了遮住近視的無辜、迷茫眼神，而露指手套則能擋住皺紋、讓手指頭看起來更修長，說明了他對外表的從一而終的追求。

▲時尚圈處女座設計師（圖／CFP、翻攝自Amazon.com）

▲瘦下來的「老佛爺」甚至出了減肥食譜。（圖／CFP、翻攝自Amazon.com）

擁有超強自制力的他，更因為要塞進Dior Homme褲子，一年減下42公斤，30年都沒吃最愛的巧克力，以維持身材、避免復胖，甚至還出書《Karl Lagerfeld減肥食譜》分享獨門秘方。

▲Virginie Viard接任老佛爺擔任香奈兒創意總監（圖／翻攝自CHANEL FB）

▲「老佛爺」在時尚圈有至高無上地位。（圖／翻攝自CHANEL FB）

熱愛時尚的卡爾拉格斐曾說：「我為什麼該停止工作？當那天來的時候，就是我的死掉的時候，而一切都會結束。」因此同時執掌FENDI、香奈兒設計大權，一年要推出10個以上的系列，每天工作20小時的他，熱情至今不減，每季都仍成為話題焦點、時尚趨勢，也受封「時尚老佛爺」、「時尚大帝」。

▲時尚圈處女座設計師（圖／翻攝自Marc Jacobs、Tom Ford FB）

▲（左）Marc Jacobs、（右）Tom Ford都是處女座。（圖／翻攝自Marc Jacobs、Tom Ford FB）

時尚圈還有多位設計師都是處女座，如「小馬哥」Marc Jacobs，曾於1993年堅持做自己推出Grunge系列而被解僱，後來仍當上LV創意總監。作品總是性感中，兼具俐落精緻與復古韻味的Tom Ford，從服裝到美妝都是精緻工藝、考究細節的展現，處處道出他的完美主義精神。

▲時尚圈處女座設計師（圖／翻攝自Stella McCartney FB）

▲Stella McCartney在臉書發文悼念「老佛爺」辭世。（圖／翻攝自Stella McCartney FB）

曾任Chloe設計師的英國設計師Stella McCartney，即便爸爸是披頭四成員Paul McCartney，仍努力累積設計實力。作品讓女經充滿自信、浪漫情懷外，身為速食主義的她更堅持不用動物皮革製品，是時尚圈裡著名的環保尖兵。

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關鍵字：

老佛爺, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, 處女座, Marc Jacobs, Stella McCartney, 星座, Tom Ford
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