fb ig video ETtoday search mobile

最有效的安慰！「擁抱」有5大好處　趕走孤單還能預防心臟病

> >

▲擁抱改善壓力、心臟病。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲經常給人擁抱居然有這５大優點　降低憂鬱、預防心臟病...。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　翻攝自／unsplash.com

當身邊的人感到沮喪、傷心時，一個擁抱就是最有效的安慰劑，除了可以溫暖對方，根據國外網站Evening Standard指出，經常給人擁抱還會有以下這5大優點喔！看完別忘記給家人、好友一個愛的抱抱。

＃趕走孤單的情緒

研究顯示，擁抱就是最好的抗孤獨解藥，因為人在擁抱時會產生作用於大腦的催產素（愛情激素），透過神經傳導，可以讓人感到滿足與親密感，幫助緩解憂鬱與焦躁的情緒。

▲擁抱改善壓力、心臟病。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲擁抱就是最好的抗孤獨解藥。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃預防心臟病

也因為催產素可以降低可能導致心臟病的皮質醇，所以可以達到放鬆、解壓，預防心臟病的發生。

＃調節情緒反應

擁抱也會增加負責調節情緒反應和獎勵的多巴胺，使擁有情緒疾病的人可以獲得改善，降低抑鬱。

＃提升情緒

另外還會增加體內心清素，同樣也可以提升情緒、降低抑鬱。

▲擁抱改善壓力、心臟病。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲擁抱可以改善抑鬱以及預防心臟病。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃緩解壓力

因為催產素、皮質醇與血清素等激素的增加，會使我們的情緒與壓力得到緩解，使我們變得更好。所以，只需要幾秒鐘的時間，通過擁抱就能讓別人冷靜下來、放鬆情緒，有何不可呢～即使只是一分鐘也好，趕快去抱你最心愛的家人吧。

▲擁抱改善壓力、心臟病。（圖／翻攝自unsplash.com）

▲還不趕快回家抱抱你最心愛的家人～（圖／翻攝自unsplash.com）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

擁抱, 心情, 情緒, 改善, 心臟病, 壓力, 憂鬱, 煩躁, 優點
fashion.net

熱門文章

巴黎／許瑋甯辣壓Jennie　巨星用掌聲送卡爾最後一程

巴黎／卡爾香奈兒告別作很感傷　模特兒雪中謝幕忍不住哭了

「好感度女神」綾瀨遙來了！公開最愛台灣美食：一次吃13個

巴黎時裝周／楊丞琳戴13萬耳環裝酷　踩場GIVENCHY

懂・時尚／FENDI紅了22年的Baguette包　陳奕迅竟設計過

SIHH 2019／羅杰杜彼全球唯一「超跑腕錶」　開展當天就完售

巴黎時裝周／CELINE打開70年代法國女衣櫥

看了秒戀愛！韓妞必備「鮮榨玫瑰唇」，膚色立刻亮一號

「害羞小熊維尼」只在台灣有　迪士尼櫻花季限定店滿滿少女心

機場轉盤每次都等超久！換吸睛「剛果印花箱」立馬認出來

ET Fashion

推薦閱讀

日本推特瘋傳「16色性格測驗」　珊瑚色愛家、黃色看人眼光很準

「生活沒必要討好每一個人」　有討厭你的人，才證明你不軟弱

《天空之城》媽媽團全是美魔女！私下顏值簡直美到逆天

LIFE・經典／日建築師藤本壯介的「白樹」　在南法開枝散葉 15歲Yuna申俞娜美貌太逆天！JYP四大女團忙內都是女神等級 一個人跑步太無聊？6位「鮮肉帥哥」陪妳跑　巧克力腹肌太可口 不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招 歐陽娜娜對付「易胖體質」靠4個字　每天逼自己喝1500CC的水 整個米蘭都是高俊熙的伸展台！怎麼穿秋冬的FENDI就看女神示範 保養專家大推的12支「淡化痘疤」精華液！測試效果+使用技巧全公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面