美美的紅暈　適合冬末春初的「莓果妝容」

大家好！

台灣現在的天氣聽說非常不穩定呢，時冷時熱！但在美國絲毫看不見一點春天的蹤影…（即使如此，我還是每天都很期待春天的到來呢！）

人就是這樣，總是要失去了才懂的珍惜...（嗯？）每次到夏天，我都會超級懷念冬天。但每次到了冬天，我就又超懷念夏天...

所以！我決定要稱還有一點冬氣的時候（還是說，其實是我自作多情，以為台灣還留有一些冬氣...），跟大家分享超適合冬末春初的莓果妝容！

首先從底妝開始～

先使用 Maybelline Fit me 遮瑕膏 – 10 Light 遮蓋黑眼圈及提亮眼下。

除了黑眼圈部分，我會稍微遮一下下眼瞼的部分！這樣等一下使用眼影產品的時候，才能更顯色呦！

接下來使用 Maybelline 粉底液霧面款（圖中左） − 112 和光澤款（圖中右） − 115。 霧面款適合中性到油性肌膚，光澤款則適合乾性到中性肌膚。

這款粉底液我已經不知道推薦多少朋友用了（他們都很愛！但是也有朋友說會有暗沉的情況，我本身是沒有的！）

我本身是中性偏乾肌。如果我在美國，我會混合兩個顏色 1:1 使用（115 對我來說稍微黃了些，跟112混起來剛剛好！），這樣混合著用的妝感，是半光澤又半霧面的，超！級！美！

在台灣的話（潮濕氣候），我會單獨使用霧面款，並且做好定妝，這樣的話，持久度10個小時絕對沒問題！

這是我此生會一直回購的產品！（我相信你不會停產的！）

接著，因為是冬天，所以不需要定妝定得太過度。

這邊使用的是 Bobbi Brown 羽柔蜜粉餅 − Pale Yellow。

Bobbi Brown 的這款蜜粉餅其實不是很多人知道，但是我必須在這裡大推它！身為一個在美國如此乾燥氣候生活的偏乾肌，用這款無油的蜜粉餅卻一點也不乾！而且它遮毛孔的效果真的非常好！但不建議在夏天使用，因為它的持妝度不會特別好。但是在冬天真的很無敵！

底妝結束之後，就進入到眉眼妝嘍！

首先使用 Etude House 素描高手 – 01 Dark Brown 畫出自然眉型。

接著使用被介紹到爛掉的 Colourpop眼影盤 − Give it to me straight。

除了有一點小飛粉之外，顯色力、持妝力都很讚！此外，顏色都很實用，價錢也一點都不貴！（大概台幣480元）

用圖中虛線的顏色，大範圍暈染在上眼皮後半及眼尾三角處。

接著使用下圖虛線的莓紅色，塗在下眼瞼中段及上眼皮後半眼摺處，並稍微向外暈染。

之後使用下圖中白金色，塗抹在眼皮中央。（不要沾太多！它非常顯色，所以點到為止就好了！）

並使用 Bbia 絕色完美眼線膠筆女伶系列 – L1 高貴名媛 畫內眼線。

（對不起我應該要分開拍的...）

再來使用Physicians Formula 眼線液 – Ultra Black 畫出外眼線。

之後又到了來畫我營養不良的臥蠶的時間！

用剛剛使用過的眉筆在眼下輕輕的畫出一條線，並用手指稍微暈染線的前後端。

用眼影盤中的米白色，輕輕沾取並塗在臥蠶的中間部份，讓臥蠶看起來更立體。

接下來使用 Kiss Me 新翹力濃密防水黑色睫毛膏 。

接著使用 e.l.f. Powder Blush Palette ，混合兩個帶紫調和粉紅色的腮紅，塗抹在顴骨下面一點點（接近臉頰）的位置。

之後，要進入到唇妝的部分啦！

今天要使用的是 NARS Velvet Matte Lip Pencil − Dolce Viva & L'oreal 恆彩訂製絲絨純露 − 314 巴黎玫瑰酒 。

先使用 NARS 唇筆打底，再用 L'oreal 唇露塗在嘴唇中央。

完成～！

雖然感覺冬天應該要走冷色調的風格，但是其實這種莓色的妝感也是非常適合冬天呢！

看完以上的分享，快在跟冬天說再見之前帶著美美的莓果妝容出門吧！

以上是這次的分享～

謝謝大家耐心的看完！

下篇文章見～♥♥♥

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Angie

（完整文章請看VOGUE.com）



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