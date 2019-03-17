奧斯塔羅12星座一周運勢0318-0324　牡羊有職場桃花、雙子花錢欲望增加

20190318-0324奧斯塔12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：處女事業運最旺！在學／事業方面，積極的想突破現況，原因來自於對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐，會是件好事。

TOP2：牡羊愛情運最旺！下周兩人對於情感的需求度增加，更加體貼對方，也更願意為這段情感付出，而單身的朋友，下周有不錯的桃花機會，而桃花來自於工作職場，奧斯建議多注意一下喔！

TOP3：金牛財運最旺！偏財運勢相當不錯，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內沒有報酬，但放長遠來看，將有機會為你帶進不錯的收入喔！

本周需注意星座

1.魔羯事業運需要留意：在學事／事業方面，關起和同事的溝通橋樑，選擇讓自己埋頭苦幹，導致狀況不佳，奧斯建議，下周遇到工作上的問題，要多向同事求援，會比較好喔！

2.水瓶愛情運需要留意：面對目前的感情，感到些許的不情願，給了對方些許的壓力，將對方抓得太緊，原因來自於不安全感的增加，下周要多給另一半空間喔！

3.射手財運需要留意：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，多觀望一陣子比較好。

牡羊座

開運顏色：銀色

幸運數字：17

整體運勢★★★★

解析：下周牡羊朋友有更加穩重且踏實的態度，面對許多事情或工作都能穩扎穩打，而這樣的態度讓自己下周，對事情的掌握度提高許多，也讓周遭朋友感到安心，特別是如果一直以來堅持或努力的朋友，下周也可以看到成功的曙光，奧斯建議要把握下周的周期喔！

愛情運勢★★★★★

解析：下周兩人對於情感的需求度增加，更加體貼對方，也願意努力為這段情感付出，而單身的朋友下周有不錯的桃花機會，而桃花將來自於工作職場，奧斯建議多注意一下。

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面踏實的工作態度，也為工作立下良好的基礎，特別是業務性質或有加薪機會的朋友，下周有望來些好消息，要好好把握喔！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運皆還不錯，若詢問加薪有蠻大的機會，另外投資方面也可以多留意，下周或許有不錯的投資報酬或機會。

金牛座

開運顏色：蘋果綠

幸運數字：18

整體運勢★★★★

解析：安穩、平靜的元素，將充斥在金牛朋友下周的生活當中，原因來自於過往的熱情在下周顯得平靜許多，那樣的熱情慢慢的由外轉入內心層面，因此若忙碌好一陣子的朋友，下周將有機會獲得充分休息，可要好好把握下周的輕鬆喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方情感在下周更加穩定，也願意為這段感情付出更多，對於感情的態度也開始調整，讓雙方的感情更加的安定穩固。

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面目前的工作及學業持續穩定的成長，在目前的環境中繼續努力，一切都會平穩許多。

金錢運勢★★★★★

解析：偏財運勢相當良好，有投資意願的朋友，可以考慮在下周進場投資，雖短期內看不到報酬，但長遠來看將有機會為你帶進不錯的收入。

雙子座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：16

整體運勢★★★

解析：對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，也離成功越來越遠，另外下周情緒起伏較大，有失控的可能性存在，奧斯提醒下周雙子朋友要多注意情緒上的控管，避免事情的不如意或是自信心消退影響了自己，此外要多注意自身的能力，避免接一些超出自我能力的工作，而累壞自己。

愛情運勢★★★

解析：雙方下周的感情出現了問題，因此互動及溝通都減少許多，某種程度來說，是因自信心的消退，開始懷疑對方，奧斯提醒，要多注意這方面的狀況。

事業（學業）運勢★★

解析：學／事業方面的掌握度降低，讓自己稍稍的面臨困境，甚至因此產生忌妒或排斥別人的狀況及想法，奧斯提醒下周面對問題，要多敞開自己接受外援比較好喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不理想，下周對於物質欲望的提升，也有機會讓自己多花錢，要多注意。

巨蟹座

開運顏色：灰色

幸運數字：69

整體運勢★★

解析：下周將會是巨蟹朋友自信心消退的一周，面對手邊的事情，掌握度也開始下降，除了因自己的自信心消退，連帶產生對自我的懷疑，進而影響到工作，奧斯建議下周在面對事情時，要再堅定一些，不然就會空忙一場喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通在下周降低許多，連帶信任感的下降，導致事情放在心裡不願提出，最後卻演變成一次的爭執，奧斯建議，下周要適時的將想法提出來，與另一半溝通，別一個人悶在心裡，對事情是沒有幫助的。

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作及學業有許多的想法，卻都無法付諸行動，漸漸的讓自己混亂，奧斯建議下周思緒跟行動要並行，所有想法都塞腦中，可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，甚至有小破財的可能，尤其是投資方面要更加注意，奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸。

獅子座

開運顏色：暗紫色

幸運數字：33

整體運勢★★

解析：下周獅子座的朋友會感到些許的寂寞，原因來自於某些問題，需要獨自處理，但卻面臨瓶頸無法突破，也不願尋求幫助，奧斯會建議，下周收起些微的驕傲，適時接受外援，情況會改善許多喔！

愛情運勢★★

解析：突如其來的感受，勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，如果放在心裡不願踏過去，只會讓自己備感壓力而已。

事業（學業）運勢★★

解析：對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己，避免影響到工作。

金錢運勢★★

解析：財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意。

處女座

開運顏色：孔雀石綠

幸運數字：02

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波，終於呈現休息的狀態，這也讓處女朋友一直以來的緊繃，在下周終於可以喘息一下了，話雖如此卻停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終處於忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情，開始願意尋找變化，面對長久以來的相處，感到些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式，去調整未來的步伐，將會是穩定前進的一周，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，積極的想突破現況，原因來自於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面多加注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐，緩一下步調會是件好事喔！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好準備投資囉！

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：29

整體運勢★★★

解析：天秤朋友在下周面對事情顯得提不起勁，而這樣的狀況主要來自於下周冷漠感的提升，面對周遭的人、事、物都顯得蠻冷淡的，雖然不會影響太多，但奧斯還是要提醒，下周要適時的提起熱情面對會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：下周自我意識的提升，讓兩人在感情中多了些摩擦，在溝通上都堅持己見，奧斯提醒下周要適時的關心彼此，才不會澆滅些許愛情中的熱情喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面會存在對自己的未來感到無力的狀況，面對目前延伸的未來，不知道自己能做些什麼，甚至在職場上出現口角的隱喻，所以下周記得要好好管理自己的情緒會比較好。

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握！

天蠍座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字18

整體運勢★★★★

解析：下周天蠍的朋友，強而有力的行動，將充斥在你的生活當中，而這樣的行動力也會感染周遭的朋友，奧斯建議，如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，將是一個好機會，下周付出行動的熱情會延續很久，要多加把握。

愛情運勢★★★★

解析：在愛情運勢方面，兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，特別的是，這樣的原因有一部分來自肉體關係，即使是如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：而學／事業方面對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作，相當願意花心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：下周偏財運相當良好，在投資或是理財方面，果斷點或許能為你進點小財喔！

射手座

開運顏色：白色

幸運數字：84

整體運勢★★

解析：下周射手朋友需多加注意，手邊的事情在下周受到許多阻礙，部分事情都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，會讓自己有點不知手措，另外下周也要注意內心理念的停止，因為某些事情的發生導致信念停止或結束，奧斯提醒要多注意下周並不是順遂的一周。

愛情運勢★★

解析：雙方下周存在爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖然不致於分開，但也意識到現況不太好，開始尋找新的方法，增進雙方情感的熱度。

事業（學業）運勢★★

解析：下周學／事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯許多，要適時的排解自我壓力，可別累出病來喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

魔羯座

開運顏色：黃色

幸運數字：79

整體運勢★★★

解析：下周魔羯朋友自信心消退許多，且事情開始多了起來，很多事情都必須要親手做，卻因為對自己沒有自信，導致接下來的事，使自己喘不過氣，奧斯提醒下周要多相信自己一些，妥善處理事情，以免影響到日後狀況。

愛情運勢★★★

解析：在感情世界中，開啟了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多都是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周不管是安全感不足，或是對於感情沒有信心，都必須跟另一半好好溝通，才能改善狀況喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學事／事業方面關起了和同事溝通的橋樑，選擇讓自己埋頭做事，導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題，要多和周遭同事求援，會比較好。

金錢運勢★★

解析：下周偏財運運勢不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會，要多加注意喔！

水瓶座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：90

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友則顯得束縛許多，很多事情不是那麼的得心應手，感覺綁手綁腳的，而這樣的感覺有一部分是自己所導致，過往許多失敗的經驗在下周重新浮現，這讓你不再那麼有信心，奧斯提醒下周要多注意自己的狀況，不要讓經驗或以往的想法綁架了自己。

愛情運勢★★★

解析：對於目前的感情，感到些許的不情願，有一方給了些許的壓力，將對方抓得太緊，原因來自於不安全感的增加，下周要多給另一半空間喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對目前的學／事業都有不願突破現況的想法，行動力的倒退在學／事業方面顯得更加明顯，一切呈現停擺，算是過渡的一周，奧斯提醒要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：金錢運勢平淡，下周不建議有投資的動作，投資後被套牢的可能性在下周大增，要多避免。

雙魚座

開運顏色：亞麻綠

幸運數字：37

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚朋友思緒清晰許多，如果是需要動腦的時期，下周得好好把握，所以面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周，奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，下周如果行動與思緒並行將會是不錯的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因此僅在想法的階段，有點忽略了現實的發展，所以要著重在現實發展，對情感才會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業方面則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成，就在想著之後如何慶祝，所以下周雖然工作能力不錯，但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質，以及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些case，讓你多賺點錢喔！

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