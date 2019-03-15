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洗完臉用毛巾擦到底好不好？3位專家來解答　NG動作會讓肌膚受傷

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編輯／Duke

要如何保養肌膚是一大課題，除了平常擦保養品以外，清潔也是很重要的一環，清潔做不好，擦再多的保養品都補救不了，其中最重要的就是洗臉的方式，怎麼做對顏面的肌膚是最好的，下面就讓專業的皮膚科專家來教大家吧！

▲洗臉方式。（圖／翻攝自Unsplash）

▲洗臉的方式非常重要。（圖／翻攝自Unsplash）

洗臉最重要的就是清潔，不管是使用洗面皂或是洗面乳都是可行的，而洗完臉之後，臉上的水分要怎麼處理，其實，有兩個方法對皮膚是最好的，一位來自紐約的皮膚科專家Shereene Idriss表示「理論上，自然風乾是一個不錯的選項，不過我太忙碌了，沒有時間等待剩餘的水分風乾」，而這位專家提供了一項建議，那就是用手輕拍肌膚，將多於的水分拍掉，並且注意，千萬不要過於用力。

▲洗臉方式。（圖／翻攝自Unsplash）

▲用手輕拍肌膚，將多餘水分拍掉。（圖／翻攝自Unsplash）

另外一位來自紐約的皮膚科專家Joshua Zeichner，提供關於使用毛巾擦拭與輕拍肌膚有何不同之處的看法，Joshua Zeichner表示「使用毛巾擦拭，會造成肌膚與毛巾產生摩擦，導致肌膚紅腫以及過敏，這是我的病人常犯的錯誤，記得下次使用毛巾，只能輕拍肌膚」。Joshua Zeichner也承認自然風乾確實可行，但不實用。

▲洗臉方式。（圖／翻攝自Unsplash）

▲使用毛巾要輕拭，不要過於用力。（圖／翻攝自Unsplash）

不過，這位來自華盛頓的皮膚科醫生Adam Friedman卻有不同看法，他不建議自然風乾，並表示「自然風乾會帶走表面的水分，使肌膚變得更為乾燥」，最好的辦法就是使用毛巾輕拭肌膚，是最好的方法。

▲洗臉方式。（圖／翻攝自Unsplash）

▲自然風乾會使皮膚更為乾燥。（圖／翻攝自Unsplash）

這3位專家都表示，將多餘水分用力的擦拭，皆會造成肌膚受傷，「輕輕擦拭」是最好的方法。希望大家聽完這3位專家的說法，洗完臉後試試看，說不定會對各位的肌膚有很大的幫助哦！

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關鍵字：

保養肌膚, 洗臉, 清潔, 皮膚科, 自然風乾, 輕拍肌膚
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