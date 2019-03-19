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衝大阪賞櫻必吃10大美食！滑嫩蛋包飯始祖、酥脆麵包夾霜淇淋

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現在正是大阪櫻花盛開時，如果已經訂好機票，但還沒查好要吃什麼美食，看這篇就夠了，下面來介紹10家，來大阪必吃的人氣美食，還不快往下閱讀然後收藏起來！

TOP1／おこのみやき三平
巷弄裡的美味大阪燒

這家大阪燒位於心齋橋筋的小巷內，觀光客較少，如果想嘗試熱門名店以外的大阪燒，可以試試這家，最推薦的就是，店內人氣第一的半熟月見泡菜牛肉大阪燒 ，滿滿的料配上半熟蛋超級美味！

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Tammy Chou提供）

TOP2／北極星蛋包飯
滑嫩的蛋包飯始祖

號稱蛋包飯的始祖，現在已經開了多家分店，其中，最推薦心齋橋本店，滑嫩的蛋皮，包著粒粒分明的炒飯，絕對是大阪必吃美食！

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吃貨女孩小米提供）

TOP3／りくろーおじさんの店
熱呼呼現烤起司蛋糕

大阪超人氣的現烤起司蛋糕，熱呼呼的蛋糕，一入口起司味香甜濃郁，而蛋糕體綿密入口即化，一點都不會膩，冰過再吃會有不一樣的風味喔！

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客楊靜宜提供）

TOP4／元祖ICE DOG 元祖アイスドック
酥脆麵包冰淇淋夾心

大阪美國村內的元祖ICE DOG，顧名思義就是熱狗麵包夾著冰淇淋，炸得熱熱的酥脆麵包，中間夾著霜淇淋，吃過的人都大呼「真的好好吃」。

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

TOP5／高級食パン 嵜本
PABLO旗下高級吐司＆果醬專賣店

位於難波站、知名半熟起司塔PABLO旗下的高級吐司與果醬專賣店，先選擇吐司，再選擇三種果醬，果醬選擇眾多，共有16款，而果醬都可以試吃，推薦選擇熱賣的前三名，分別是開心果、伯爵茶、玫瑰覆盆子。

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客food_koungyou提供）

TOP6／丸善食肉店
現煎多汁高級和牛

大阪也可以吃到超美味神戶牛，這家丸善食肉店位於黑門市場內，專賣有認證過的A4、A5和牛，其中，最便宜的只要日圓2,000元（約台幣560元），就能品嘗到A5等級的神戶牛。現煎神戶牛切成骰子牛肉大小，多汁鮮嫩、入口即化，實在太好吃了！

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客ichbinalexis提供）

TOP7／黑銀まぐろや
黑門市場超新鮮黑鮪魚

位於黑門市場內，知名鮪魚生魚片專賣店，現切新鮮黑鮪魚，不管是做成生魚片、壽司、丼飯，都入口即化，鮮味滿滿，不敢吃生魚片的人一定也會愛上！

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客吃貨女孩小米提供）

TOP8／かに道楽 道頓堀 本店
奢侈全螃蟹料理

位於心齋橋旁，巨大醒目的螃蟹招牌是道頓堀著名地標之一，專賣各種螃蟹的料理，水煮螃蟹、螃蟹刺身、螃蟹涮涮鍋等。螃蟹肉質非常鮮甜彈牙，但是價位偏高，如果想吃好料又想省錢，可以選擇中午時段前往價錢會比較優惠。

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客楊靜宜提供）

TOP9／大阪王將 コナモンミュージアム
金黃酥脆日式煎餃

來大阪絕對不能錯過大阪王將的煎餃，其煎得金黃酥脆的餃子皮，Q彈有勁，裡面包的是豬肉高麗菜餡，是偏清爽的口味，還可以搭配不同口味的沾醬。

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客提拉米o蘇提供）

TOP10／金龍拉麵
濃郁湯頭口味拉麵

道頓堀、心齋橋一帶有多家金龍拉麵，湯頭濃厚，特色是有免費的泡菜和辣韭菜可以加，推薦喜歡吃辣及重口味的人可以嘗試看看。

▲大阪美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Didi提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

延伸閱讀

2018台南TOP10出爐！這麼多美食小吃，農曆年假就去台南走走吧！

關鍵字：

MENU美食誌, 道頓堀, 心齋橋, 美食, 大阪, 黑鮪魚, 起司蛋糕, 蛋包飯
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