睫毛膏怎麼可以這麼捲翹　CP值300元就能入手

以前選睫毛膏百分百絕對會先選纖長款

小時候覺得睫毛長最重要阿

最好長到可以戳到前面的人

後來發現長睫毛太瘦了

發現濃密款的睫毛膏比較有存在感而且看起來眼睛更深邃

有種隱形眼線的感覺

所以我也迷戀濃密睫毛膏很長一段時日

恩 大概滿久的可能是迷到幾前天都還在迷吧哈哈

最近發現捲翹款的睫毛膏也很迷人

可能沒那麼纖長

可能沒那麼濃密

但是眼睛眨阿眨阿的

尤其是側面看捲翹感最近覺得好像是很美麥

所以默默的開始蒐集比較有捲翹感的睫毛膏

MERZY SUPER HOT起來睫毛膏 濃密款 約480

INTEGRATE 輕盈美睫精萃睫毛膏 彎彎俏麗 329 藥妝店打完折有時候不到三百塊

lilybyred 持久捲翹防水睫毛膏 黑色 Kilin代購買約250

雖然現在才三月

不過如果今年沒有什麼特別的睫毛膏的話

他可以說是穩坐今年我的最愛睫毛膏第一

MERZY的SUPER HOT起來睫毛膏

他本人就是捲翹站起來的睫毛膏系列

人還很好的分成濃密和纖長

然後我當然選了濃密款哈哈

有一天我一定會把纖長帶回來跟你團圓的你等一等

雖然他的刷頭沒有很特別

而且算是滿粗的刷頭的

但是他就是超 好 刷

不結塊不蟑螂腳還根根分明

而且每根都像重訓過一樣變壯了

然後還站超挺哈哈哈

不知道纖長款的刷起來可以長成什麼樣子

MERZY真的就如同傳說中那樣好用

不過我聽說的都是口紅眼影眼線阿

怎麼會睫毛膏都可以這樣呢你過分

我都還沒用到他們熱門品項的口紅

就已經被他們迷到不行了阿阿

逛aribubu總是能找到厲害的

以前我對INTEGRATE的睫毛膏印象都滿普通的

因為開架太多好用的睫毛膏了

雖然我很不死心的買過很多種

但是都沒有覺得特別厲害刷頭也都還好

而且我覺得他好像都偏濕

久了都會垂我其實不太愛

從上次INTEGRATE粉底精華送勘比資生堂傳說粉底刷以後

這次他們又來更猛的

不只粉底送的變成美妝蛋和蛋架一整組

連睫毛膏都送睫毛夾啦!!!!

他們架上現在看上去都變成一盒一盒的

好療癒喔哈哈哈

然後現在藥妝店都人很好的假日一到準時便宜到你會哭

這樣一盒買起來不到三百能不買嗎

我還想買好幾盒

就算都沒用過我不知道裡面好不好用

看起來還是很迷人的

而且我本來以為送的睫毛夾只是特別可愛而已

因為開架睫毛膏送睫毛夾老實說不是什麼新鮮事

很多牌子都送過不過睫毛夾不一定可愛也不一定好用

喔 這支不一樣內

可愛死了

而且很好用

睫毛膏也是讓我傻眼啦

第一次看到INTEGRATE出這種刷頭

他們這幾年各種放大絕阿!

扁扁的刷頭還彎彎的

看起來很奇怪很不習慣

但是其實滿好刷的耶

而且刷出來細細彎彎捲捲的感覺

家上很棒的纖長度

喔 我喜歡

我想買好幾盒哈哈哈

INTEGRATE今年你入圍了入圍了

本來只是因為我抽中平常很喜歡買的代購賣家的小獎品

想說順便買個東西好了

就買這個常常在IG上看到人家分享的牌子lilybyred

不過

跟merzy一樣人家分享的通常都是唇膏

我卻都買睫毛膏哈哈哈到底哪裡有問題

為什麼都是唇膏熱門我硬給他買睫毛膏

刷頭也是普通的那種刷頭

但是本人長得很可愛

粉嫩又是我最愛字體包裝

不過小缺點就蓋子邊邊

太容易被我這種母胎天生胎哥鬼弄髒

這麼粉嫩蓋子卻髒髒得看了覺得有點阿雜

刷起來也是喔喔喔很厲害內

捲翹度很漂亮

而且他其實出了滿多種顏色的

這麼便宜的睫毛膏刷起來還這麼厲害很驚人

下次可以買個咖啡色來試試看

不過應該要先試他們最熱門的唇膏才對啦

現在才三月

就好多好用的東西了

各位牌子大家加油蛤

我會好好陪著你們的

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 大魚

（完整文章請看VOGUE.com）



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