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別再罵愛遲到的人！　研究指出：他們容易成功、活更久

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▲遲到示意圖（圖／Pexels提供）

▲你總因為朋友遲到生氣嗎？現在開始可以改觀了！（圖／Pexels提供）

編輯／J

不論在東方或西方文化裡，「遲到」都是不可取的，也被視為不專業的表現，但這個觀念要被推翻了！因為一項研究指出：「愛遲到的人擁有同樣的特徵，可以活更久、有更具生產力的生活。」

▲遲到示意圖（圖／Pexels提供）

▲壓力會導致血壓升高，長期會對身心不利。（圖／Pexels提供）

根據《Southern Living》網站上轉載科學研究，說明壓力對於身心健康來說，是非常糟糕的。但愛遲到的人不擔心最後期限，常保持放鬆的狀態，對壓力比較沒感覺。

▲遲到示意圖（圖／Pexels提供）

▲樂觀的人更健康。（圖／Pexels提供）

心理壓力減少後，可以連帶降低血壓，更能影響降低心臟病、憂鬱症與中風風險、增加心血管健康，而這些都能延長壽命，活得更久、更健康。

▲遲到示意圖（圖／Pexels提供）

▲一心多用、自信能做完許多事，也容易導致遲到。（圖／Pexels提供）

常常遲到也與「樂觀」個性有關，他們認為剩餘時間很充裕，可以排滿許多待辦事項，逐步做完後才發現時間早已超過。雖然這在同儕裡，可能是令人討厭的特質，但在職涯裡，可說是很好的推手。

▲遲到示意圖（圖／Pexels提供）

▲樂觀、有熱情的人，事業上容易取得成功。（圖／Pexels提供）

曾有針對銷售員的研究指出，樂觀主義的人，能比悲觀主義的人賣出多88%的銷售額。也因為會全神貫注於當下的事情，所以會疏忽時間而遲到，但對自己的工作充滿熱情，卻是賈伯斯（Steve Jobs）、歐普拉（Oprah Winfrey）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）認為是成功的秘訣。

▲遲到示意圖（圖／Pexels提供）

▲每個人對於時間感知不同。（圖／Pexels提供）

另有科學家將不同個性的人分兩組，A為雄心勃勃、B為放鬆並充滿創意的人，分別在心中默數、猜測「一分鐘」的時間長度。A的平均時間為58秒，B的平均時間則為77秒，也就是這19秒的差異，會導致遲到現象發生。

▲遲到示意圖（圖／CFP）

▲下次看到朋友遲到時，別只顧著生氣了！（圖／CFP）

下次聚會時再看到朋友們姍姍來遲，請先收起怒火，想想他們可能更快樂、更健康，工作上更成功等等，不也是挺令人開心嗎？

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關鍵字：

遲到, 研究, 成功, 樂觀, 健康, 長壽
fashion.net

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