太妍復刻10年前造型少女感依舊！保養方法全公開　洗完臉不用化妝水

文／美人圈

現年36歲的太妍少女感依舊滿滿，如嬰兒般柔嫩的肌膚被公認「素顏比化妝還美」，日前正式開跑慶祝SOLO出道10周年的演唱會，台灣也是其中一站，太妍也積極在社群上粉絲互動，一連曬出多張美照，讓人等不及現場親眼看看太妍的盛世美顏！

太妍復刻《I》造型，10年美貌不變！

太妍個人出道至今已10年！在宣布演唱會開跑的同時，也在個人社群上曬出多張近況照，其中就有與2015年個人出道曲《I》的類似造型，讓人大讚太妍美貌頂天、少女感依舊，果然是精靈王！更有網友激動留言：「From I to The TENSE!!! My life is so beautyyyyyy」以下也整理出太妍維持少女感美貌的方法，一起來看！

▲（左）為近況照、（右）10年前MV畫面。（圖／IG@taeyeon_ss、截圖自MV《I》）

太妍保養方法1.洗完臉直接上精華液

太妍的保養方式與大家有些不同，洗完臉後會跳過化妝水，直接上精華液！太妍認為，這樣的作法可讓精華液中的成分直接被肌膚吸收，尤其晚間保養，她有時候也會直接跳過精華液，而是直接用比較清爽的乳液，接著再擦具有保濕效果的乳液或乳霜當保養最後一步，且一定會在肌膚處於剛擦完上個步驟的保養品，略微濕濕的狀態擦乳液或乳霜，保濕效果更好。

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss，下同）

太妍保養方法2.首重「保濕」，晚安凍膜不可少

藝人工作需要長時間帶著精緻妝容，對肌膚來說就是巨大的悶膚壓力鍋，使得肌膚壓力大、乾燥。太妍與多數女星一樣首重「保濕」，除了在清潔後立刻上精華液，給予肌膚最多營養，當肌膚相對乾燥時，還會透過面膜、晚安凍膜來輔助，尤其晚安凍膜可幫助肌膚在夜晚仍時刻喝水，起床就能擁有水嫩膚況。

太妍保養方法3.清柔且徹底的卸妝

不只太妍，「清潔」是眾多女星公認最重要的保養環節！完整的保養程序中，「清潔」所花的時間其實是最多的。太妍大方公開自己肌膚偏乾且薄，以及詳細卸妝的流程，眼唇需用專用卸妝輕柔卸除，接著用卸妝油或卸妝霜等延展性佳、減少肌膚拉扯，輕柔卸除底妝，最後用有綿密泡泡的洗面乳清潔全臉。

太妍保養方法4.起床必先「按摩」

太妍極度熱愛按摩！幫助放鬆肌肉、提升身體循環與代謝，讓整個人看起來更有精神，太妍就曾在韓綜《認識的哥哥》透露，每天起床必做的事情就是按摩與拉筋，擁有多種按摩工具，更會隨身攜帶，即使出國工作也不落下該習慣。

太妍保養方法5.至少每周一次皮拉提斯

想要有少女感，不僅肌膚，體態也很重要！熟悉太妍的粉絲都知道太妍是超級宅女，也不是很熱愛運動的人，不過，身材嬌小纖細的她，過去就曾在《金昌烈的Old School》廣播節目時自爆體力差，即使在練舞時也很容易因太累而打瞌睡，因此，為了健康及更有體力工作，開始每周至少一次的皮拉提斯，體力增強、身體線條也變得更好，整個人更有活力！

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