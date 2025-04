太妍復刻10年前造型少女感依舊！保養方法全公開　洗完臉不用化妝水

文/美人圈

現年36歲的太妍少女感依舊滿滿,如嬰兒般柔嫩的肌膚被公認「素顏比化妝還美」,日前正式開跑慶祝SOLO出道10周年的演唱會,台灣也是其中一站,太妍也積極在社群上粉絲互動,一連曬出多張美照,讓人等不及現場親眼看看太妍的盛世美顏!

太妍復刻《I》造型,10年美貌不變!

太妍個人出道至今已10年!在宣布演唱會開跑的同時,也在個人社群上曬出多張近況照,其中就有與2015年個人出道曲《I》的類似造型,讓人大讚太妍美貌頂天、少女感依舊,果然是精靈王!更有網友激動留言:「From I to The TENSE!!! My life is so beautyyyyyy」以下也整理出太妍維持少女感美貌的方法,一起來看!

▲(左)為近況照、(右)10年前MV畫面。(圖/IG@taeyeon_ss、截圖自MV《I》)

太妍保養方法1.洗完臉直接上精華液

太妍的保養方式與大家有些不同,洗完臉後會跳過化妝水,直接上精華液!太妍認為,這樣的作法可讓精華液中的成分直接被肌膚吸收,尤其晚間保養,她有時候也會直接跳過精華液,而是直接用比較清爽的乳液,接著再擦具有保濕效果的乳液或乳霜當保養最後一步,且一定會在肌膚處於剛擦完上個步驟的保養品,略微濕濕的狀態擦乳液或乳霜,保濕效果更好。

▲太妍。(圖/IG@taeyeon_ss,下同)

太妍保養方法2.首重「保濕」,晚安凍膜不可少

藝人工作需要長時間帶著精緻妝容,對肌膚來說就是巨大的悶膚壓力鍋,使得肌膚壓力大、乾燥。太妍與多數女星一樣首重「保濕」,除了在清潔後立刻上精華液,給予肌膚最多營養,當肌膚相對乾燥時,還會透過面膜、晚安凍膜來輔助,尤其晚安凍膜可幫助肌膚在夜晚仍時刻喝水,起床就能擁有水嫩膚況。

太妍保養方法3.清柔且徹底的卸妝

不只太妍,「清潔」是眾多女星公認最重要的保養環節!完整的保養程序中,「清潔」所花的時間其實是最多的。太妍大方公開自己肌膚偏乾且薄,以及詳細卸妝的流程,眼唇需用專用卸妝輕柔卸除,接著用卸妝油或卸妝霜等延展性佳、減少肌膚拉扯,輕柔卸除底妝,最後用有綿密泡泡的洗面乳清潔全臉。

太妍保養方法4.起床必先「按摩」

太妍極度熱愛按摩!幫助放鬆肌肉、提升身體循環與代謝,讓整個人看起來更有精神,太妍就曾在韓綜《認識的哥哥》透露,每天起床必做的事情就是按摩與拉筋,擁有多種按摩工具,更會隨身攜帶,即使出國工作也不落下該習慣。

太妍保養方法5.至少每周一次皮拉提斯

想要有少女感,不僅肌膚,體態也很重要!熟悉太妍的粉絲都知道太妍是超級宅女,也不是很熱愛運動的人,不過,身材嬌小纖細的她,過去就曾在《金昌烈的Old School》廣播節目時自爆體力差,即使在練舞時也很容易因太累而打瞌睡,因此,為了健康及更有體力工作,開始每周至少一次的皮拉提斯,體力增強、身體線條也變得更好,整個人更有活力!

