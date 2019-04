陳冠希：我的KAWS收藏比NIGO更鬼罕　2幅《七龍珠Z》畫作就飆破3千萬

▲ 左:陳冠希、右: KAWS(圖/Sneaker Freaker)

塗鴉藝術家 KAWS 在潮流圈擁有好人緣,與菲董、 NIGO 和陳冠希等名人私交甚好,因此三人皆有不少 KAWS 的鬼罕收藏,日前 NIGO 更與拍賣公司蘇富比一同策畫的 NIGOLDENEYE® 企劃,拿出許多自家收藏多年的藝術品,在 Vol。1 裏頭 KAWS 的作品占了大部分,其中一幅以 The Kimpsons人物為主角,翻玩了 The Beatles 在 1967 年推出的《Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band》專輯封面的《THE KAWS ALBUM》以天價台幣 4 億成交,創下 KAWS 作品在拍賣會上的最高紀錄。

▲CLOT x Original Fake(圖/CLOT)

而陳冠希與潮流塗鴉藝術家 KAWS 兩人擁有多年深厚交情,早在 KAWS 尚還在潮流圈發光發熱時,獨具慧眼的陳冠希便早已看中 KAWS 的潛力,非常喜愛 KAWS 作品的他,開始多次展開 CLOT x Original Fake 聯乘企劃,甚至 2010 年在陳冠希的促成之下,首次 KAWS 來台,如今已成人父的兩位,也時常私底下交換心得;因此論 KAWS 收藏品的狂度,陳冠希絕對不會輸同樣與 KAWS 交情甚好的 NIGO 和菲董兩人。

▲周杰倫曬出與NIGO推出的KWAS公仔(圖/IG@jaychou)

日前周杰倫在 IG 曬出 NIGO 與 香港蘇富比一同推出 NIGOLDENEYE®Vol。1 企劃中要拍賣的 2002 年 Astro boy 公仔一組,結果引來陳冠希留言表示:「這些公仔有顏色,我的是全黑的!等等,我的更加鬼罕!不好意思」如果猖狂語氣顯現陳冠希的 KAWS 收藏絕對不容小覷 ,究竟陳冠希的家中和 CLOT 總部有何 KAWS 猛貨?這次 #名人私貨 就帶你了解一下。

2002 年 KAWS UNTITLED (ASTRO BOY)

image via weiwenku

據陳冠希在周杰倫的 IG 貼文中回覆表示,他擁有一隻全黑的 2002 年的 KAWS ASTRO BOY ,這句話絕對不是在亂講,在 2003 年 KAWS 在東京 Bape Gallery 辦了一場個展,展出作品中首次將 ASTRO BOY 立體化,僅製作成 13 隻不同顏色的公仔做展示,至今仍無公開販售,而當展期結束, NIGO 便買下了大部分的作品,也就是這次 NIGOLDENEYE® 拍賣會上的那五隻,其中一隻全黑版本(如上圖)似乎就進了陳冠希的收藏之中,以這次拍賣會的結果來說,一隻 2002 年 KAWS ASTRO BOY 的成交價在 40 萬美金(約台幣 1200 萬),因此冠希手上那唯一隻全黑版本絕對擁有更高的價值。

KAWS 《Dragon Ball Z》

image via Nowre

比起公仔玩偶, KAWS 的畫作絕對是更有價值,稍早前 NIGO 收藏的《THE KAWS ALBUM》成交價落在台幣四億多的天價數字;而陳冠希手上更有兩幅 KAWS 早年為他特別畫製的《Dragon Ball Z》,是目前 KAWS 至今「唯二」以《七龍珠 Z 》人物為主題的創作,當然也是 KAWS 為龍珠迷陳冠希所親自打造的。

image via VICE

這兩幅畫作你在別的地方絕對曾經看過,更有不少「仿冒品」,但這兩幅的唯一真跡就在陳冠希的家中及他的辦公室中,在外面絕對找不到。陳冠希曾在三年多前的紀錄片中展示其中一幅畫作,表示行情應該在 60 萬美金左右,看以今年 NIGO 的拍賣會結果來看,這幅畫目前的行情絕對遠遠超過這個數字。

2004年 KAWS Companion (Five Years Later) Glow In Dark

image via Nowre

陳老師在工作室隨手拿起就是 KAWS 猛貨,手上這只是 2004 年 KAWS 推出 Five Years Later 系列中的一只 Companion 公仔,非常鬼罕的綠 XX 夜光,當時僅限量 500 組,目前行情估計已經突破台幣 10 萬元。

2002 年 Original Fake x Be@rbrick 1000% 、2009 年 KAWS Four Foot Dissected Companion (Black)

image hk01

陳冠希身後有坐落著一隻 2002 年 Original Fake x Be@rbrick 1000% 及 2009 年 KAWS Four Foot Dissected Companion (Black),目前價格通通飆破台幣二十萬以上。

KAWS Companion

image via apdnews

當然工作室桌上隨處都能看見 KAWS 的公仔,裏頭藏有不少好貨,像是 Tweety 、 ASTRO BOY 、Resting Place 等,目前價值通通不斐。

image via xuehua

當然冠希的 KAWS 收藏絕對不只如此,只能希望有朝一天,小編能夠進入 CLOT 總部,好好親眼見識一下老師的收藏了!

