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大膽吃起來！這7種「負卡路里食物」，讓你越吃越瘦

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▲▼7種負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

▲減重再也不用挨餓，試試這7種食物吧。（圖／翻攝自Pinterset，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要瘦身，第一件事就必須管住嘴巴，否則邊嚷嚷著想減肥，嘴巴還是不停吃，根本就是天方夜譚。最近網上討論的「負卡路里食物」可能有解，這些東西吃下肚真能越吃越瘦。

吃東西怎麼會變瘦呢？就必須先了解「食物熱能效應」，這效應是指進食過程中能量消耗的現象，從拿起食物、入口、咀嚼、吞嚥、消化、吸收，到代謝轉換，整個過程引起的額外能量消耗。

▲▼7種負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

換句話說， 吃進去的食物熱量若只能夠維持基礎代謝，再加上食物熱能效應後，支出的熱量比攝取的熱量還多，就會產生負卡路里。這時候就會促使體內儲備脂肪轉化成能量，這就是為何能越吃越瘦的道理。

「負卡路里食物」大多數水分和纖維質高，較難被身體消化吸收，才能使熱量消耗大於攝取，而絕大部分都以蔬果類為主，以下7種蔬果快筆記，今天就大膽吃起來吧！

▲▼7大負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

蘋果

一顆蘋果的熱量約為50卡，但消化吸收卻會消耗75卡，可說是減重神物，像IU就是蘋果減重愛好者，每天早餐一顆蘋果是她的瘦身好習慣。

▲▼7大負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

花椰菜

白飯的熱量是花椰菜的9倍之多，纖維質卻是白飯的3倍，因此最近有營養師倡導晚餐以花椰菜取代米飯，不僅能補足膳食纖維，又能幫助瘦身。

▲▼7種負卡路里食物，越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

西芹

利於瘦身的綠色蔬菜，含有大量纖維質，當你嘴巴正在咀嚼芹菜的同時，消耗的熱能遠大於芹菜本身。

▲▼7大負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

奇異果

一顆奇異果熱量只有約50卡，卻有著豐富維生素、葉酸和礦物質，營養素和膳食纖維充足，對美肌也有很大助益。

▲▼7大負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

菠菜

含有豐富的維生素和鐵，吃後幫助維持體力，大量的植物粗纖維，可促進腸道蠕動，有利排便。

▲▼7大負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

番茄

番茄幾乎不含脂肪，糖分也不高，每100克的番茄的熱量僅有18卡，而其豐富的纖維質又讓人容易產生飽足感。

▲▼7大負卡路里食物讓你越吃越瘦。（圖／翻攝自Pinterest）

葡萄柚

葡萄柚富含維生素C，熱量低，所含的糖分也不多，有助於燃燒、分解脂肪。

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關鍵字：

負卡路里食物, 減肥, 減重, 飲食, 瘦身
fashion.net

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