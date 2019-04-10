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新垣結衣和冠軍無緣！日本票選「平成最強美女演員」TOP10 出爐

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▲▼平成最美女演員top10。（圖／翻攝自IG）

▲呼聲很高的新垣結衣和綾瀨遙都不是冠軍。（圖／翻攝自IG，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自IG/aragakiyui_fanspage、kitagawakeiko0822、satomisquad、natadecoco、kyokofukada_official、nozomisasaki_official、yuriyuri1003

平成年號即將步入歷史，為了懷念、歡送平成，日本最近舉辦超多關於平成年號的票選，代表一個階段的結束。其中日本網站Goo Ranking舉辦的「平成最強美女演員」投票活動，引發大家熱烈討論。

▲▼平成最美女演員TOP10。（圖／翻攝自IG）

講到了最強美女演員，不外乎就是線上幾個擁有漂亮臉蛋且兼具實力的一線女星競爭，如我們所料，像是石原里美、澤尻英龍華、深田恭子、新垣結衣通通榜上有名，但卻都輸給了32歲的日劇女王北川景子。

▲▼平成最美女演員TOP10。（圖／翻攝自IG）

模特兒出道的她，不但擁有讓人稱羨的巴掌臉，更擁有吃不胖的好身材。非常熱愛美食，一天可以吃到9餐，但卻靠嚴選食物來維持體態，她以蔬菜和魚為主食，搭配豆類食品，每天也會吃膠原蛋白保養皮膚，加入薑湯或是飲料一起喝，保持好氣色。

投票出爐，最高票由北川景子獲得，獲得冠軍殊榮，而「平成最強美女演員」還選出TOP10，一起看看還有那些漂亮女星在名單之內，你最愛的女星也進榜了嗎？

第10名 廣瀨鈴、有村架純

第9名 菅野美穗、澤尻英龍華

第8名 柴崎幸

▲▼平成最美女演員top10。（圖／翻攝自IG）

第7名 佐佐木希

▲▼平成最美女演員TOP10。（圖／翻攝自IG）

第6名 石田百合子

▲▼平成最美女演員top10。（圖／翻攝自IG）

第5名 深田恭子

▲▼平成最美女演員TOP10。（圖／翻攝自IG）

第4名 綾瀨遙

▲▼平成最美女演員top10。（圖／翻攝自IG）

第3名 石原里美

▲▼平成最美女演員top10。（圖／翻攝自IG）

第2名 新垣結衣

▲▼平成最美女演員TOP10。（圖／翻攝自IG）

第1名 北川景子

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關鍵字：

平成最強美女演員, 日本, 平成
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