日本爆紅的「3秒唇膏」單手滑蓋超便利，顏色神美直逼專櫃

▲Kiss推出開架第一支滑蓋唇膏，推出超美6色色選。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自IG/aoihamada、hiipiink

這款霸屏櫻花妹IG的滑蓋唇膏，日本上市不到一年就賣出10萬支，除了顏色美翻，它的設計更是便利！主打單手就能開蓋，女孩再也不用手忙腳亂補妝，即使一手挽著男友，照樣能3秒內輕鬆補上唇色，打造亮澤水吻唇。

kiss三秒綻色水吻唇膏，帶來日本春夏最夯的亮澤、水潤唇妝潮流，為戀愛妝容添上一抹光彩。開架唯一獨創「單手滑蓋」設計，無論在何時何地都能快速補妝。台灣精選6款女生好駕馭的紅、橘、粉唇彩色調，襯著自然的裸紗霧感底妝，打造出溫柔、清透的春日戀愛顏。

唇膏口徑配合亞洲女性唇型設計得比較細，快速塗抹時更容易掌控上色範圍。唇膏更添加膠原蛋白及５種天然美容油，上妝同時滋養雙唇，質地水潤黏膩，顯色度與透明感表現更是大受日妞好評。Kiss三秒綻色水吻唇膏，420元。

每次塗上唇膏總覺得好刻意，如何才能像日本女生一樣細緻透明呢？彩妝專家指出清透妝感的秘訣在於「掌握霧面和光澤的平衡感」，日本女生偏好輕薄的霧面底妝搭配水潤唇妝，使妝感乾淨又有亮點，這樣簡單化妝就能很美。

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