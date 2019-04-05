連髮絲都是迷人氣息！BYREDO推出無人之境身體香氛系列

▲無人之境淡香精以丹麥超模Freja Beha Erichsen作為形象代言。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

2015年推出的無人之境淡香精，以獨特香氣打出名號，成為品牌經典之一。2019年終於推出身體系列，以五款香氛姿態讓你擁抱自己最愛的賦香方式：沐浴膠、身體乳、髮香噴霧、護手霜以及滾珠油，讓你沉醉在土耳其玫瑰柔軟的香氣之中。

▲BYREDO 無人之境淡香精，100ml，7,000元。

如果你偏好中性香，想要有一款舒緩撫慰的玫瑰香，你一定會愛上BYREDO的無人之境淡香精，曾有網友用「戰地玫瑰」形容，初聞有點刺鼻的胡椒和紙莎草氣味，慢慢帶出安靜的玫瑰，再調入覆盆莓的甜味，讓玫瑰變得更有層次。

這款香氛的創作是為了向在第一次世界大戰時於前線服務、救援許多生命的護士們致敬，當時的士兵都稱這些護士為無人之境的玫瑰，其實是無私與惻隱之心的大愛故事。

▲BYREDO 無人之境髮香噴霧，75ml，2,100元。

▲BYREDO 無人之境滾珠油，7.5ml，2,300元。

優雅的前調，土耳其玫瑰熱情綻放，顯露了外在的樂觀情感。 中調則是完美的玫瑰核心香調，結合了覆盆子的清新明亮。 最後是紙紗草的木質調與白麝香，賦予玫瑰永恆且精細的香氣。

▲BYREDO 無人之境護手霜 ，30ml，1,200元。

▲BYREDO 無人之境身體乳，225ml，2,100元。

▲BYREDO 無人之境沐浴膠，225ml ，1,600元。

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