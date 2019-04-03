只有今天！買YSL氣墊粉餅送小皮衣訂製包，快揪姊妹衝一波

▲氣墊首賣日送YSL金鍊訂製包，今天不買要等到何時。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /品牌提供、翻攝自IG/sooviin38

千呼萬喚！YSL小皮衣氣墊終於在今日（4/3）正式開賣，品牌更推出首賣小驚喜給消費者，凡購買恆久完美氣墊粉餅訂製皮革版及任一妝前、保養、底妝，即可獲得全台限量YSL小皮衣訂製包，之後花錢也買不到！

絕美外型超吸睛

YSL挑戰底妝奢華極限，首度將訂製皮革紋運用在氣墊粉餅，傳承高級訂製的工法技藝，曜石黑的壓紋皮革完美鑲嵌於盒身，拿出來補妝就是時髦。

蟬聯3年亞洲NO.1氣墊寶座

被全球媒體一致盛譽的史上最美的恆久完美氣墊粉餅，一上市就造成全球熱銷，根據銷售數據統計，這款氣墊已在韓國連續3年拿下冠軍，受到千萬韓妞一致認可，在日本、香港、新加坡也是締造連續3年NO.1的銷量。

高級時尚霧光感

無論怎麼拍，都不會有浮誇的油膩光感，因為在接觸肌膚瞬間，會立即轉換質地，同時輕薄完美貼合肌膚，透出有別傳統氣墊粉餅的質感時尚霧光，即使碰到容易出油的肌膚，都能夠維持全天候的清新自然不泛油光。

開賣日特別活動

為歡慶YSL 恆久完美氣墊粉餅 - 訂製皮革版隆重上市，4月3日開賣當天，凡購買恆久完美氣墊粉餅訂製皮革版及任一妝前、保養、底妝，即可獲得全台限量【YSL 小皮衣訂製包】。

YSL小皮衣訂製包，數量有限，送完為止！

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