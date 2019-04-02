柯佳嬿女人味是「學來」的　4年前才入手第一支唇膏

▲柯佳嬿私下偏好滋潤感唇膏。（圖／翻攝自柯佳嬿FB、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

外表看似柔弱的柯佳嬿，骨子裡其實超man，昨（4/1）參加迪奧超模巨星唇膏派對，被問到還記得第一支自己買的唇膏？她竟語出驚人表示，人生第一支唇膏是為了《必娶女人》而買，原因是導演要她好好揣摩蔡環真的精緻感。

▲以西外搭配一襲優雅蕾絲裙現身，個性又不失甜美。

打從4年前接近角色，才開始打開柯佳嬿的彩妝之路，否則以前都是工作交由化妝師處理，私下也不太愛打扮。現在則是會看心情、場合、對象來選擇唇膏顏色，覺得也是一種裝扮樂趣。

▲柯佳嬿使用的是迪奧癮誘超模巨星唇膏#536 Lucky。

私下的她喜歡明亮唇色，口紅真是個神奇的東西，女生出門塗上口紅，整個感覺就會大不同，換一個唇色就會差很多，她挑唇色只有一個原則，當眼妝淡時，會選擇飽和一點的唇色，相反當眼妝重時，唇膏只要淡淡的點綴即可。

▲老公坤達不會干涉她的裝扮。

她分享每次拍戲殺青，總會留下角色的一些習慣在身上，她開始明白好好打扮，其實不為任何人，只為自己快樂，像是她轉換心情的方式就是擦唇膏、塗指甲油，或是加些重點小飾品。被問到和老公約會是否會有特殊打扮？她笑稱：只擦護唇膏，婚前和婚後沒什麼差別，兩人交往久了，結婚只是一個儀式，一切如常。

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