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美妝版網友推爆！蘭蔻頂級氣墊推「新版方形」，用過就回不去

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▲▼蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊升級。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻頂級氣墊粉餅，即將在2019年4月時髦升級。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

你願意花多少錢，買氣墊粉餅？蘭蔻絕對完美玫瑰墊要價3,600元，卻依然買到翻！據說只要靠櫃試擦後，就會心甘情願掏錢買單，背負著女生想要更美的渴望，絕對完美玫瑰氣墊粉餅全面升級，妝感、外型，甚至氣墊設計通通大躍進。

粉體極好延展

氣墊粉餅好不好推，一試就知道！玫瑰氣墊內有著「液體黃金」之稱的蘭蔻頂級玫瑰精華油，並以完美比例結合山茶花精華油、法國西特羅果精華油，給予肌膚超越一般底妝的高階養膚成效！初老、中乾性肌膚使用尤其有感。

▲▼蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊升級。（圖／品牌提供）

完美光澤不用等

許多氣墊粉餅上妝後需要等待，好一會兒才能顯現最美光澤，但這款氣墊加入「黃金微粒粉體」，為肌膚帶來絕妙的打光與柔焦光透妝感，賦予肌膚自然細緻，上妝即能就有貼膚的柔和淺金色光澤。

▲▼蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊升級。（圖／品牌提供）

花瓣粉撲好用順手

最為人稱許的就是花瓣氣墊，抓粉力強且更能幫助細部上妝，具有彈性與孔隙的氣墊材質，可隨時適量釋出高度遮瑕細緻粉體與奢華修護保養成分，擁有讓人驚豔的遮瑕力

▲▼蘭蔻絕對完美玫瑰氣墊升級。（圖／品牌提供）

外型化身時髦方形

外盒從圓形變身為個性美的方形，宛如超迷你金色方形手拿包的進化版纖薄耀眼，拿出來補妝展現你的獨特品味。

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關鍵字：

蘭蔻, 絕對完美玫瑰氣墊, LANCOME
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