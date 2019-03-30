fb ig video ETtoday search mobile

香水瓶身拚巧思！嬌蘭四葉草上身、miu miu翻玩經典

> >

▲▼香水比拚瓶身有巧思。（圖／品牌提供）

▲香水瓶身比巧思，復古翻玩設計正夯。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春夏百花盛開，眾多品牌的新香也來報到，香氛現在不只比香調，更拚包裝，連瓶身上色都運用新科技！不只是噴上身讓心情愉悅，連握在手上把玩也是一道美麗風景。

▲▼香水比拚瓶身有巧思。（圖／品牌提供）

Mon Guerlain 我的印記淡香精 調配愛情限量款，50ml，3,950元。

以安潔莉娜裘莉為謬思的Mon Guerlain我的印記淡香精，在今年春天特別將幸運四夜草圖騰刻於香水瓶身，生動而優雅的四葉草圖，一片片重複，巧妙地呼應狀似香檳瓶塞的「幸運草型瓶蓋」。瓶身頸部及外盒緞帶，也都是耀眼的金色。

▲▼香水比拚瓶身有巧思。（圖／品牌提供）

▲Amo 璀璨女性淡香水，100ml，4,300元。

光彩奪目的 Amo Ferragamo 香氛身穿一襲亮眼衣裳，瓶身更復刻了經典細節，香水市場中，Amo 璀璨女性淡香水是首支運用 PRiSMA™ 科技將色彩漆上瓶身的完美傑作。外包裝用鮮明色彩勾勒出強烈的動感風格，盒子內部延伸了繁花勝景，好似徜徉在一片璀璨的紫粉花海。

▲▼香水比拚瓶身有巧思。（圖／品牌提供）

▲miu miu 玩轉女孩淡香精，50ml，3,600元。

瓶身及外包裝設計將眾多miu miu的經典元素瘋狂翻玩，瓶身紋路設計來自於品牌最經典的matelassé小羊皮抓皺，瓶底則以精品中常見的stud鑲鑽風格為底盤設計，香氛外紙盒包裝更是仿照經典華麗的brocato花紋，襯上了俏皮女孩的桃紅色系。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

香水, 瓶身, 設計, 嬌蘭, miu miu, Ferragamo
fashion.net

熱門文章

崔始源台北挺Ferragamo　秀流利中文撩妹：我很想妳們

大小S挺PRADA　自爆：我們是世界上最假的媳婦

Hearts On Fire圓鑽閃爆　展4.5億元自然主題珠寶

法國300年老牌FAURE LE PAGE太幽默　小皮套裝什麼你猜不到

風．LUXURY／星辰錶打造「史上最準石英錶」　全靠秘密武器

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

搶先開箱「未來感撞色防水靴」！　入手超潮腰包方式公開

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

黃河、溫貞菱情侶檔私下隨便穿　為Paul Smith合體盛裝

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

ET Fashion

推薦閱讀

維密天使就靠這招！跳繩省錢又有效　10分鐘相當於慢跑30分鐘

榮登地表最美！M.A.C推出粉紅大理石紋彩妝，手刀搶貨預備

陳妍希減重是一生志業　保養除了抹的、吃進肚的更重要！

12星座男在感情中喜歡被怎麼虐？牡羊追不到越喜歡、天蠍愛了難放手 當愛情結束時比「分手吧！」更痛心的是這三個字 自己剪瀏海總是手殘？髮型師親授7個小TIPS再也不失敗 誰說一定要買Jo Malone！網友狂推的五款淡香水還能「招桃花」 53歲才當模特兒！法國奶奶Sylviane的美麗秘密：每天兩片黑巧克力 刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島 12星座下次戀愛會更好！巨蟹要懂示弱、天秤要學會放下執著

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面