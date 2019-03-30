香水瓶身拚巧思！嬌蘭四葉草上身、miu miu翻玩經典

▲香水瓶身比巧思，復古翻玩設計正夯。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

春夏百花盛開，眾多品牌的新香也來報到，香氛現在不只比香調，更拚包裝，連瓶身上色都運用新科技！不只是噴上身讓心情愉悅，連握在手上把玩也是一道美麗風景。

Mon Guerlain 我的印記淡香精 調配愛情限量款，50ml，3,950元。

以安潔莉娜裘莉為謬思的Mon Guerlain我的印記淡香精，在今年春天特別將幸運四夜草圖騰刻於香水瓶身，生動而優雅的四葉草圖，一片片重複，巧妙地呼應狀似香檳瓶塞的「幸運草型瓶蓋」。瓶身頸部及外盒緞帶，也都是耀眼的金色。

▲Amo 璀璨女性淡香水，100ml，4,300元。

光彩奪目的 Amo Ferragamo 香氛身穿一襲亮眼衣裳，瓶身更復刻了經典細節，香水市場中，Amo 璀璨女性淡香水是首支運用 PRiSMA™ 科技將色彩漆上瓶身的完美傑作。外包裝用鮮明色彩勾勒出強烈的動感風格，盒子內部延伸了繁花勝景，好似徜徉在一片璀璨的紫粉花海。

▲miu miu 玩轉女孩淡香精，50ml，3,600元。

瓶身及外包裝設計將眾多miu miu的經典元素瘋狂翻玩，瓶身紋路設計來自於品牌最經典的matelassé小羊皮抓皺，瓶底則以精品中常見的stud鑲鑽風格為底盤設計，香氛外紙盒包裝更是仿照經典華麗的brocato花紋，襯上了俏皮女孩的桃紅色系。

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