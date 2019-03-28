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陳妍希減重是一生志業　保養除了抹的、吃進肚的更重要！

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▲▼陳妍希美肌代言佳麗寶DEW系列。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB）

▲陳妍希肌膚出名的好，素顏也禁得起考驗。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

陳妍希今出席代言保養品牌佳麗寶DEW發表會，距上次公開露面，好像又瘦了一圈，不變的是她充滿膠原蛋白的彈潤肌膚。她笑稱自己很懶，聰明選擇適合保養品很重要，身為代言人為DEW淨潤系列掛保證，直說塗完肌膚變超亮！

▲▼陳妍希美肌代言佳麗寶DEW系列。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB）

▲許久不見，無論是肌膚和體態都維持的很好。

熱騰騰的代言廣告中，陳妍希在房間踏著舞步，享受保養，讓DEW的草本香氛繚繞周圍，她認為保養首要條件就是要了解自己的膚質，才能找到最適合的產品，她分享肌膚容易敏感，不能用太多添加物的保養品，除了外塗，她也堅持清淡飲食，有時間多鍛鍊身體，打造由內到外的美麗。

▲▼陳妍希美肌代言佳麗寶DEW系列。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB）

▲▼陳妍希美肌代言佳麗寶DEW系列。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB）

▲她分享拍戲時因嚴重過敏，連愛喝的咖啡都戒了，就以防彈抹茶替代。

膨潤肌膚讓她看起來比實際年齡小，但也是致命傷，只要一胖就會從臉看出端倪。她曾在臉書分享她拍戲的飲食組合是花椰菜搭配咖啡，將澱粉量降到最低。她很喜歡吃花椰菜，正好熱量低、營養價值又高，即使天天吃也不覺得減重辛苦，她分享水煮或是用健康橄欖油清炒都OK。

▲▼陳妍希美肌代言佳麗寶DEW系列。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB）

▲凍齡美肌來自於大量補充水果維他命C。

為了控制身材，長時間奉行清淡飲食，私下的她愛吃水果，不僅能攝取豐富維他命C，更能養出美肌。唯一要注意的是不要選糖分太多的水果，像是橘子、奇異果、番茄和火龍果都是好選擇，她補充奇異果帶皮吃更好。

▲▼陳妍希美肌代言佳麗寶DEW系列。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB）

▲2歲的兒子小星星平常很黏媽媽。

她聊到結婚生子後，整個人的心境變得更安穩，以前總是會糾結在一些小事，現在有家的後盾，更能安心自在工作。兒子小星星更是她的開心果，只要心情不好時，看兒子的視頻，煩惱立刻煙消雲散。

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▲▼陳妍希美肌代言佳麗寶DEW系列。（圖／品牌提供、翻攝自陳妍希FB）

▲佳麗寶DEW淨潤系列主張保濕、美白一次到位。
 

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關鍵字：

陳妍希, 美肌, 佳麗寶
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