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12星座下次戀愛會更好！巨蟹要懂示弱、天秤要學會放下執著

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▲▼12星座愛情盲點。（圖／翻攝自tvN/觸及真心）

▲每次戀愛後總能領悟些什麼，往最好的自己邁進。（圖／翻攝自tvN/觸及真心）

編輯 / Amber

每談完一次戀愛，無論是否有開花結果，總讓人成長多一些。有時候兩人明明相愛卻不懂得相處，或許只需要再多點改變，就能牽手走到最後，從12星座來看你的愛情盲點是什麼！


牡羊座 不要太霸道

牡羊總希望另一半可以變成自己喜歡的模樣，有時會讓對方相處起來有壓力，要了解每個人都是獨立個體，不要將自己標準套用在別人身上。

金牛座 太多夢幻泡泡

愛情沒有你想得如此完美，除了甜蜜也會有爭吵，你試著接受不好的那一面，偶爾意見不合或是溝通才是談戀愛真實的樣子。

雙子座 不要理所當然

雙子總是怨嘆愛不對人，或許幸福就近在咫尺，你常常捨近求遠，靜下來不妨停下來思考身邊那個為你默默付出的人。

巨蟹座 要懂得示弱

巨蟹天生母愛爆棚，一談起戀愛總是急忙著付出，不問自己要的是什麼，請偶爾示弱和對方表明自己也需要關懷，兩人關係才能走更久。

▲▼12星座愛情盲點。（圖／翻攝自tvN/觸及真心）

獅子座 多聽聽對方意見

談戀愛時總是希望居於領導地位，長期忽視對方意見，容易導致另一方心生不滿，要學習謙卑且聆聽，戀愛需要雙方互相經營。

處女座 丟掉完美主義

你的眼裡容不下一粒沙，不容與對方出錯或是有讓你不順眼的地方，要懂得睜一隻眼閉一隻眼，太吹毛求疵對愛情不是好事。

天秤座 這世上沒有公平

你的心裡常有一把尺，只要感受對方不如你對他好，心中就會開始失衡，你要學下放下執著，太計較會兩人的心都很累。

天蠍座 學習信任對方

你天生敏感，容易猜疑，愛情最重要的就是彼此信任，疑神疑鬼不僅讓自己難受，和你談戀愛總是如履薄冰，深怕不小心又讓你誤會。

▲▼12星座愛情盲點。（圖／翻攝自tvN/觸及真心）

射手座 給對方一點空間

只要一談起戀愛就全心付出，有時愛給得太多、逼得太緊會嚇跑對方，有時給對方一點空間，他會更把你放心上。

摩羯座 心事不要放心裡

有時候你就像個悶葫蘆，心裡有事也不和對方說，總是拒人於千里之外，會讓對方覺得心裡很難受。

水瓶座 生活要平衡

外星人一談起戀愛會很嚇人，瘋起來連家人朋友都不顧，更沒有心思工作。你要不就太冷或是過熱，有時會讓對方無所適從。

▲▼12星座愛情盲點。（圖／翻攝自tvN/觸及真心）

雙魚座 別太依賴對方

你就像個孩子，希望對方給你所有的關愛，長期下來你會越來越依賴，久了對方會覺得太負擔，要試著獨立堅強才是。

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關鍵字：

星座, 愛情
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