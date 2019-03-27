fb ig video ETtoday search mobile

修圖前後0差異！張鈞甯自豪臉小保養快，肌膚狀態好比嬰兒

> >

▲張鈞甯注重「健康飲食」搭配運動維持良好體態。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

36歲的張鈞甯代言FANCL已有2年，她的逆天美貌可說是最佳證言人，她保養注重清潔和保濕，挑選無防腐劑保養品，讓護膚事半功倍，再搭配健康飲食和持續跑步，讓她顏值體態維持最佳狀態。

▲▼張鈞甯自豪肌膚好比嬰兒。（圖／翻攝自張鈞甯FB）

▲張鈞甯P圖前後根本沒差，皮膚好到讓人驚呆。（圖／翻攝自張鈞甯FB，以下同）

因為拍戲帶妝時間長，妝前必須加強保濕，底妝才能服貼持久。妝前必敷保濕面膜，她笑稱因為臉小，多的精華液會帶到脖子和手肘，雖然工作忙碌，但細節保養可不馬虎。拍戲空檔若膚況不佳，她會先卸妝讓肌膚休息，再重新上妝 。

▲▼張鈞甯自豪肌膚好比嬰兒。（圖／翻攝自張鈞甯FB）

▲▼張鈞甯自豪肌膚好比嬰兒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲養生如命的她，美麗可以幾乎是吃出來的。

除了臉上塗的，吃的保養尤其重視，先前她曾分享過紅豆茯苓蓮子湯，紅豆幫助女生補氣、茯苓可以美白去濕，蓮子則是可以帶來好氣色。對於健康飲食她採開放心態，像是她很愛FANCL的青汁或是其他充滿土味的健康食材，笑稱把自己當成小牛，什麼都能吃。

▲▼張鈞甯自豪肌膚好比嬰兒。（圖／翻攝自張鈞甯FB）

▲▼張鈞甯自豪肌膚好比嬰兒。（圖／翻攝自張鈞甯FB）

▲維持運動習慣，偶爾破戒吃炸雞也不擔心身材走樣。

她分享這兩三年有比之前再瘦一些，可能和維持跑步習慣有關，跑步讓她體脂降低，新陳代謝變好，最近好像吃什麼都不太會胖。她進食採倒金字塔方式，早餐一定吃超多，澱粉和肉類一定要有，午餐維持均衡，但是飯量會少一半，晚餐則是再減半，絕對不碰消夜。

▲▼張鈞甯自豪肌膚好比嬰兒。（圖／翻攝自張鈞甯FB）

▲▼張鈞甯自豪肌膚好比嬰兒。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲她天天喝膠原蛋白，即使素顏也超美。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

張鈞甯, 保養
fashion.net

熱門文章

木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿20年、一生只談過2次戀愛

霧峰林家父子看準「藍寶堅尼錶」會漲價　目標：家族一人一只

女星跑時裝周要帶哪些東西？　江疏影公開包中8寶

HOT・Stuff／韓妞心中最潮女星Dara　設計好感度飆高桃花鞋

T恤用3國語言寫「請喝可口可樂」好幽默　GU新聯名超欠買

Basel 2019／勞力士「黃金水鬼王」耀眼登場　遊艇更酷帥

蕭敬騰大膽戴「垂墜絲巾耳環」　設計藏洋蔥愛情故事

超夢幻網美風Lady Nara泰菜餐廳　4月底統一時代登場

黃河開前門挺吳日云太空秀　露熱辣胸肌PK簡嫚書

OFF-WHITE辛普森萬元Tee　完全沒Logo挑戰「品牌迷思」

ET Fashion

推薦閱讀

外國人風髮色正夯！注意「3點」染出質感仙氣

星・上妝／賈靜雯忌冰飲、狂敷面膜，做足「5招」神逆齡

點燃愛火的命定花香！YSL推出慾望巴黎淡香精-星木蘭版

母胎美女不復以往！少女時代潤娥崩壞　網：臉僵、飄塑膠味 男神木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿就是20年、一生只談過2次戀愛 仙氣破表！Jo Malone「花園迷蹤」限定，讓星玉蘭都復刻現身了 談戀愛「最無聊」的星座男Top 4！處女愛碎念、金牛就是平平淡淡 精神科醫生認證：妳變胖是因為工作太認真、要求太高！ 你的鬧鐘也長這樣嗎？TED講師：別再按「貪睡」，它會毀了你的一天 12星座男變心症狀！牡羊開始扯謊　巨蟹變暴躁

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面