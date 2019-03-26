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男神木村拓哉超念舊！牛仔褲一穿就是20年、一生只談過2次戀愛

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▲▼木村拓哉超念舊。（圖／翻攝自微博、IG、品牌提供）

▲木村拓哉和工藤靜香因熱愛衝浪和海上運動陷入熱戀。（圖／翻攝木村拓哉微博、IG/工藤靜香）

記者曾怡嘉 / 台北報導

46歲的「國民男神」木村拓哉魅力不減，闊別20年再為Levi's代言買氣依然強強滾。他表示20多歲穿的牛仔褲到現在仍然還在穿，對照他的以往的戀情，也真的很專情，第一段戀愛談了9年，再來就是和工藤靜香結婚，一直以來都是個愛家好男人。

▲▼木村拓哉超念舊。（圖／翻攝自微博、IG、品牌提供）

▲▼木村拓哉超念舊。（圖／翻攝自微博、IG、品牌提供）

▲私下的木村拓哉就是牛仔褲控。（圖／品牌提供、翻攝自木村拓哉微博）

先前釋出的Levi's廣告，木村在電車上和竇靖童尬舞的橋段讓人記憶猶新，帥氣臉蛋雖然多了歲月歷練，但放電功力絲毫不減。他在專訪時提到，他21歲給自己買的第一條Levi's牛仔褲，使當時在日本風靡一時的Vintage系列，這條褲子陪他去過很多地方，甚至到現在還在穿。

▲▼木村拓哉超念舊。（圖／翻攝自微博、IG、品牌提供）

▲即便46歲，依然帥氣有型。（圖／翻攝自木村拓哉微博）

他表示衣櫃中有20多條牛仔褲，款式都不盡相同，有一些新的還沒穿，要不就是穿了幾十年，看起來特別舊、特別爛也都好好留著。他挑選牛仔褲除了會在意尺寸、顏色外，當然還有價格。

他念舊當然也投射到他感情生活上，即便他和交往9年的初戀分開，但他仍不忘感激前女友多年來的陪伴：「與她一起的時間，對我來說非常珍貴，沒有任何東西可以取代，一切都是她給我的，所以我十分感激。」

▲▼木村拓哉超念舊。（圖／翻攝自微博、IG、品牌提供）

▲工藤靜香的狀態依然維持相當好。（圖／翻攝自IG/工藤靜香）

之後與年長2歲的工藤靜香陷入熱戀，2000年他在演唱會宣佈與已懷孕的女友結婚，這消息不知讓多少女生心碎，當時木村被問及結婚對象時，她大方表示：「除了她，還有誰？」

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關鍵字：

木村拓哉, 愛情, 牛仔褲, 念舊
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