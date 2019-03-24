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別再傻傻分不清！女孩們「5點」看出其實他沒那麼喜歡你

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▲5點看出其實他沒那麼喜歡你。（圖／翻攝自Pinterest）

▲強摘的瓜不甜，發現不適合就趁早放生吧。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

編輯 / Amber

很多人只要一談戀愛，就把愛情當作全部，丟了朋友、失去自我，每天只想和對方黏在一起，過了甜蜜期，發現理想和現實有差距，雖然安慰相信一切會變好，但說穿了或許他沒有真的很喜歡你，若出現以下5點狀況，請留意！

不主動聯絡你

每天幾乎都是你主動聯繫，要知道即使他工作再忙，也能抽出時間回應你，看他掛在FB、IG上秒回朋友動態，就得明白他沒那麼重視你，別再幫他找藉口。

▲5點看出其實他沒那麼喜歡你。（圖／翻攝自Pinterest）

不介紹他的家人朋友

曖昧期總處在兩人世界沒有問題，感情穩定了依然把你藏著，不介紹家人和朋友和你認識，就該提高警覺，小心當了第三者還不自知。

總要你處處配合他

理想的戀愛關係是彼此互相，即使有衝突也能各退一步慢慢磨合，但是他總要你聽他的，甚至把所有的不愉快都推到你身上，為了維持良好關係，好像都是你在退讓。

▲5點看出其實他沒那麼喜歡你。（圖／翻攝自Pinterest）

出軌一次就有下一次

要知道浪子不會為你回頭，別以為自己很特別，其實你很普通。會出軌其實是底線的問題，越界過一次就極有可能有下一次，不要相信他真的會改過，他只不過還沒找到下一個而已。

▲5點看出其實他沒那麼喜歡你。（圖／翻攝自Pinterest）

總是不記得你說的話

每次和他聊天，他總是漫不經心，好像從沒認真聽過你講話，更別提知道你喜歡什麼，或許他只想找個人陪，但從來沒放心在你身上，你可能只是比朋友再好一點的朋友。

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關鍵字：

愛情, 失戀, 戀愛
fashion.net

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