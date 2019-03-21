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揪出爛臉元凶！這些常犯的「卸妝錯誤」，你中了幾個？

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▲▼揪出卸妝容易犯的錯。（圖／翻攝自Pinterest）

▲持續錯誤的卸妝習慣，小心會拖垮顏值。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

很多人都說化妝很難，但其實卸妝更難，用錯產品小致肌膚不適，大致爆油冒痘，卸妝不完全還會使毛孔堵塞、膚色不均，以下容易犯的卸妝錯誤，你中了幾個呢？

口紅掉色就以為不用卸

看見口紅掉色，就以為可以省略卸妝，但你不知道的是，肉眼看不見的色素會殘留卡在唇間。若是長時間卸除不全，會造成雙唇暗沉，之後無論塗什麼唇膏都不美。

▲▼揪出卸妝容易犯的錯。（圖／翻攝自Pinterest）

防曬產品只用水清洗

很多無色的防曬產品，標榜溫水可卸，但弔詭的是商品主打防水抗油，那麼用水真的卸得乾淨嗎？即使沒上底妝，還是得使用卸妝產品徹底清潔一次才對。

▲▼揪出卸妝容易犯的錯。（圖／翻攝自Pinterest）

太快加水乳化卸妝油

卸妝油清潔力強，利用以油溶油概念來溶解彩妝，但許多人卸妝總是缺乏耐性，在臉上帶過就加水乳化，若彩妝沒有被溶解徹底，妝又怎麼會卸得乾淨？

卸妝後不用不洗臉

很多人都以為卸妝後就不用洗臉，或是偏愛用二合一的洗卸產品，皮膚科醫師表示二合一洗卸只能偶爾為之，只要有卸妝就必須再用水清潔乾淨。

▲▼揪出卸妝容易犯的錯。（圖／翻攝自Pinterest）

卸妝水溫和不刺激

卸妝水總給人溫和第一印象，也因為不含油分，更是痘痘肌女孩的最愛。成分專家表示，因為卸妝水不含油分，需要添加更多界面活性劑強化卸妝力，反覆在臉上擦拭則有致敏危機。女孩們還是需要視妝容濃淡來選擇卸妝品，否則反而是傷害肌膚。

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關鍵字：

卸妝, 清潔, 保養, 錯誤
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