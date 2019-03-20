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《最美香妃》李沁仙氣代言雪肌精　腳踩室內拖成亮點

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▲▼李沁仙氣代言雪肌精。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲白瘦美李沁夢幻現身，腳踩白拖卻把人拉回現實。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 日本報導

大陸女星李沁，這個名字可能些許陌生，她就是《如懿傳》中把霍建華迷到不要不要的香妃，戲外她的美貌更被不少國際美妝品牌相中，舉凡紀梵希、香奈兒、亞曼尼、SKII都曾邀請她擔任代言，可說是美妝熟面孔。

▲▼李沁仙氣代言雪肌精。（圖／翻攝自微博）

▲帶點空靈的古典美，讓李沁搶下不少美妝代言。（圖／翻攝自李沁微博）

卸下SK-II全球代言人後，李沁這次在京都一身雪白現身，化身高絲雪肌精「御雅專家」。搭上白到發亮的肌膚，可說是仙氣飄飄。她談到本身屬於乾性肌，特別注重保濕，保養很依賴乳霜和面膜，幫助肌膚補水，上妝才不會乾。

▲▼李沁仙氣代言雪肌精。（圖／翻攝自微博）

▲白煮蛋的美麗肌膚，令人稱羨。（圖／翻攝自李沁微博）

肌膚好到爆表的她，提醒大家必須聆聽肌膚的聲音，挑選最適合自己的護膚品，還是老話一句，沒有醜女人，只有懶女人，保養必須勤快，每天開心享受生活，另外睡美容覺也很重要，搭配運動加快新陳代謝，讓肌膚光澤從內而外散發出來。

▲▼李沁仙氣代言雪肌精。（圖／翻攝自微博）

▲天生衣架子，即使瘦也堅持練出線條。（圖／翻攝自李沁微博）

166公分卻只有42公斤，即使不需要減肥，她仍然堅持塑身，藉由每天40分鐘的有氧運動，維持身體線條與好氣色。每餐都保持8分飽狀態，飲食上少鹽少油，不吃垃圾食物和含糖碳酸飲料，戲曲演員出身的她，每天都會堅持練身段，想要胖也很難！

▲▼ 李沁仙氣代言雪肌精。（圖／品牌提供）

▲▼李沁仙氣代言雪肌精。（圖／品牌提供）

▲雪肌精御雅在京都發表「活米微酵」系列。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

kose, 李沁, 雪肌精
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