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小心別踩雷！5種越吃越胖的NG早餐，難怪你瘦不下來

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▲▼5種越吃越胖早餐。（圖／翻攝自Pinterest）

▲吃錯早餐，小心誤觸發胖陷阱。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

很多人為了減肥，晚上不吃晚餐，隔天一早餓到要命、搞得早餐吃更多，其實早餐分量吃多不打緊，但挑錯食物可就麻煩，若是吃了「發胖早餐」，即使晚上不吃也沒用，以下這5種食物請注意！

▲▼5種越吃越胖早餐。（圖／翻攝自Pinterest）

麵包

很多人習慣前一天去麵包店買隔日早餐，牛角麵包、海鹽奶油捲，看似清爽，其實裡面隱藏許多油份和脂肪，尤其麵包是精緻澱粉，製作過程中都加了不少讓你發胖的成分呢！

▲▼5種越吃越胖早餐。（圖／翻攝自Pinterest）

飯糰

傳統早餐店的飯糰，別看它小小一個，它的澱粉份量是正常餐點的兩倍之多，尤其裡面包著肉鬆、油條等高油高鹽的材料，熱量其實非常高，如果真的要吃請老闆幫你拿掉油條、米飯減少，改加上一個荷包蛋，營養價值會較高。

▲▼5種越吃越胖早餐。（圖／翻攝自Pinterest）

三明治

早餐店的三明治，通常都會抹沙拉醬，一口一口吃下去，自然會讓熱量超標。如果真要吃三明治，記得不要抹任何醬，營養師表示起司蛋吐司又或是沙拉蛋起司都是健康的選擇。

▲▼5種越吃越胖早餐。（圖／翻攝自Pinterest）

蘿蔔糕

蘿蔔糕加蛋，是許多人會點早餐之一，但你不知道蘿蔔糕其實容易發胖，吃下去會有飽足感，
升糖指數非常高，搭配上醬油膏和辣椒醬等加工醬料，怎麼會不胖呢！

▲▼5種越吃越胖早餐。（圖／翻攝自Pinterest）

白稀飯

稀飯看似清淡，其實多吃會使血糖快速上升，也容易讓人產生飢餓感，又時候不小心會讓午餐吃更多，這樣怎麼瘦得下來呢？

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關鍵字：

早餐, 肥胖, 飲食習慣
fashion.net

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