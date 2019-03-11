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朴信惠短髮崩壞？本人親傳美照，原來全因「水腫」惹禍！

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▲▼ 朴信惠短髮崩壞全因水腫惹禍。（圖／翻攝自IG）

▲朴信惠為水腫所苦，維持身材耗了許多心思。（圖／翻攝自instagram@@park_shinhye_angel、parkshinhye_kdrama、ssinz7，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

朴信惠日前在IG上分享耳下短髮造型，一曝光讓人直呼太可愛了！早些她遠赴巴黎時裝周，現身機場的照片居然胖了一大圈，網友紛紛留言「好像變胖了」、「還是長髮比較美」，更有人直言她短髮崩壞，沒想到隔天她本人親傳美照IG，證明本人還是一樣仙。

▲▼ 朴信惠短髮崩壞全因水腫惹禍。（圖／翻攝自IG）

出道以來一直以長髮示人，這回為了新電影變身俏麗短髮，短髮造片一發引起大家熱烈討論。這回飛往巴黎就是頂著最新短髮，可能是當天頭髮不夠蓬鬆，又或是早起水腫惹禍，導致照片顯得臃腫，使得本來膨潤的臉蛋，變得更圓了！

▲▼ 朴信惠短髮崩壞全因水腫惹禍。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 朴信惠短髮崩壞全因水腫惹禍。（圖／翻攝自IG）

▲▼ 朴信惠短髮崩壞全因水腫惹禍。（圖／翻攝自IG）

但女神一到了巴黎，立刻連發了幾張美照，證明她依然美麗如昔。其中一張她遠眺巴黎鐵塔合照，短髮隨風飄揚，更是仙氣破表！有網友指出，其實朴信惠依然纖瘦，只是當天清湯掛麵的短髮沒有修飾臉型效果，加上她本來就是容易水腫體質，所以看起來胖了3公斤。

▲▼ 朴信惠短髮崩壞全因水腫惹禍。（圖／翻攝自IG）

髮型師就指出，像她這樣的短髮可以先用電捲棒做出捲度打底，接著以吹風機反向吹整髮根，再用手指撥出頭頂膨度，就能有修飾小臉效果。而朴信惠對付水腫更有一套，她每天都會喝紅豆水、南瓜水來消腫，為了上鏡好看，每天晚上六點後就不吃東西了。

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關鍵字：

朴信惠, 短髮, 水腫, 瘦身
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