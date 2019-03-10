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楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

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▲▼楊謹華保養祕訣。（圖／翻攝自FB）

▲婚後楊謹華變更美，和老公互擦保養品是彼此小情趣。（圖／翻攝自楊謹華FB，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

楊謹華原本就是出了名的好肌膚，新婚後臉上更閃耀著幸福光暈，問到她保養的秘訣，她分享最重視卸妝和清潔，如果卸妝沒有卸乾淨，塗再頂級的保養品都沒用，另外更要保持心情愉快，發自內心的開心，才會讓你變得更漂亮！

▲▼楊謹華保養祕訣。（圖／翻攝自FB）

吃的東西很重要

想要有好的肌膚，吃什麼入口是關鍵。她建議女生多吃紅石榴可以補充女性荷爾蒙，櫻桃、奇異果、藍莓和草莓也都有很強抗氧化效果，她的習慣是午後吃水果搭配無糖優格，以水果代替一餐。

▲▼楊謹華保養祕訣。（圖／記者曾怡嘉攝）

清潔卸妝要做足

她分享眼妝若清潔不當，色素會殘留導致眼部暗沉。她非常推薦VALMONT的眼唇潔膚液，溫和不刺激且卸妝力超強，讓卸除眼妝也能不費力；藍色的潔膚凝膠也很療癒，輕輕按摩底妝很快就化開，用溫水洗淨還留下淡淡花香。

▲▼楊謹華保養祕訣。（圖／翻攝自FB）

不工作就不化妝

因為平常拍戲帶妝時間太長，所以不工作的時刻就盡量素顏，讓肌膚多休息。隨身包包一定會帶有顏色的口紅，即使沒有底妝和眼妝，也會有好氣色。

▲▼楊謹華保養祕訣。（圖／翻攝自FB）

最重視肌膚保水度

她挑選保養品，一切以保濕為最高原則。化妝水的保濕潤澤度要很夠，接著會抹上安瓶，接著眼霜、乳霜還有護唇膏，追求肌膚又潤有亮的感覺，肌膚每天努力打理，連老公都誇她，即使是素顏也依然很美。

▲▼楊謹華保養祕訣。（圖／翻攝自FB）

記得用力愛自己

女生不管已婚或未婚，都別忘了多關注自己，有閒暇時間好好保養，泡個舒服的澡，再敷上面膜，睡個好覺，隔天就能容光煥發。把自己弄得美美的，就是幸福的象徵。

VALMONT益麗潔顏系列全新上市

▲▼楊謹華保養祕訣。（圖／記者曾怡嘉攝）

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關鍵字：

楊謹華, 保養, 卸妝, 洗臉
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