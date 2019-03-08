爭執完用「愛你喔」收場！侯佩岑婚姻熱度就靠4原則

▲侯佩岑偶爾會給老公小驚喜，製造生活情趣。

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 /翻攝自侯佩岑FB

婚姻就像兩人經營一間公司，偶有意見不合或爭執在所難免，難的是如何在溝通和妥協之間，讓兩人的關係更進一步。問到侯佩岑如何和老公維持熱度？看似平凡間的相處卻有著大學問，聽聽她怎麼說！

找兩人有興趣的話題

侯佩岑和老公的工作完全沾不上邊，但會盡量找兩人都有興趣的話題，讓彼此可以交流。她說老公比較粗線條，只要老公記得買鹹酥雞回來，她就會很開心，又或是老公叫珍奶給她喝，就超滿足。她說快樂其實是自己給，不要靠另一半真的給你什麼，生活中的小開心得靠自己找。

簡單儀式感過節

生活中的幸福其實不用特意去營造，他們過節會在睡前互道快樂，而她還會寫小卡片給老公，即使老公連卡片都沒準備，她也不會生氣。她還記得生弟弟的時候，老公曾帶著哥哥買過一束花送她，她到現在都還記在心裡，這對她說就是很開心幸福的事。

是另一半也是好朋友

她覺得很感謝的事情就是老公也是她的好友，所有和姊妹能分享的事情，也都能告訴老公。老公懂得傾聽，無論他到底有沒有聽進去，偶爾迷惘時，他也會給他意見。

吵架當天結束，不帶隔夜氣

夫妻吵架其實都是很小的事，有時真的要回想也記不起來，每個人都有相處的方式，她認為吵架要今日事今日畢，夫妻有爭執或是意見不合難免，但絕對要當天說完，不要帶著隔夜氣。當有衝突時，她會直接面對問題，盡量用講的，若真的不小心吵架，也會講到最後結束，雙方用「愛你喔」收場。

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