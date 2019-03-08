英國ghd超夯「電子梳」台灣開賣　1分鐘打造零毛燥秀髮

▲話題十足的ghd電子梳，英國一開賣就引發搶購。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

ghd這支話題電子梳終於要在台灣上市，據說輕輕一梳就能讓睡醒亂髮乖乖聽話，以185℃最佳造型溫度，讓秀髮柔順、髮色甦活同時保護頭髮健康。最適合早上賴床且急著出門的你使用。

全新上市的ghd glide電子梳重新定義造型最高標準，運用先進的陶瓷導熱科技讓造型溫度更平均，高低梳齒交叉排列，使每根頭髮均勻受熱，在梳整頭髮的過程中，傳遞負離子的髮絲裡，有效抗靜電、去毛燥，創造彈力柔順的秀髮。

ghd uk品牌大使Zoe Irwin表示：“ghd glide電子梳輕鬆且快速打造沙龍級的完美造型，特別適合創造輕盈蓬鬆、絲滑柔順的髮型，也能讓瀏海造型乖順不扁塌。

Q: ghd glide電子梳是什麼？

A: 電子梳是ghd第一支熱造型梳具，輕輕一梳，秀髮完美柔順零毛燥。

Q: 濕髮可以使用嗎？

A: 電子梳只能在乾髮上使用。

Q: 電子梳的預熱時間？

A: 大約90秒。因為電子梳擁有兩片高科技加熱面板，所以需要較長的預熱。



Q: 電子梳的特色？

A: 只要輕輕一梳，輕鬆快速讓剛睡醒的頭髮乖順又充滿光澤。

Q: 電子梳能夠重複梳整頭髮嗎？會不會傷害髮質？

A: 可以使用電子梳重複梳整頭髮，最佳造型溫度185°C，讓秀髮柔順、髮色甦活

，同時保護頭髮健康。

Q: 電子梳適合我嗎？

A: 如果你喜歡快速造型、快速完妝，整理睡覺壓壞的髮型、或是快速整理毛燥頭髮，電子梳是最適合你的造型工具。

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