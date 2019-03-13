fb ig video ETtoday search mobile

亞洲NO.1氣墊穿上訂製服！風靡日韓的YSL「小皮衣氣墊」來了

> >

▲▼YSL小皮衣氣墊來了。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲YSL首度將訂製皮革運用在粉餅上，真是太豪氣了！（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

根據銷量統計，亞洲熱賣NO.1的氣墊粉餅就是YSL恆久完美氣墊粉餅，網友就愛它的持久和時尚霧光，保濕力堪稱無人能比，這次挾帶著超強人氣，套上皮衣化為「小皮衣氣墊」，霸氣宣示氣墊之王回來了！

YSL再度挑戰底妝奢華極限，首度將訂製皮革紋運用在氣墊粉餅，傳承高級訂製的工法技藝，曜石黑的壓紋皮革完美鑲嵌於盒身，精準烙印燦爛金色經典YSL CASSANDRE LOGO，拿出來就像時髦配件！

▲▼YSL小皮衣氣墊來了。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲輕遮瑕又有著剛好微霧光，是女生心中的夢幻氣墊。（圖／翻攝自instagram@sooviin38）

時尚微霧光

一般傳統氣墊拍起來容易油光滿面，YSL氣墊結合多種植物精萃，調和成質粹霧光複方，接觸肌膚瞬間能立刻轉換質地，輕薄完美貼合肌膚。

輕盈遮瑕不厚重

YSL獨家專利的「太空凝露科技」，讓粉體能夠超乎想像極輕盈甚至是沒有任何粉感，就算反覆疊擦也不厚重，無論是斑點、痘疤、痘痘、黑眼圈等 …都能夠完美遮瑕，卻又薄透自然！

超持久抗暗沉

革命性「超持久抗汗微粒」成分添加，能有效吸收肌膚皮脂、抵抗汗水，豐富維他命E 及頂級亮顏精華能避免肌膚氧化，使肌膚一整天明亮不暗沉。即便在潮濕炎熱氣候下，也能維持妝容一整天不脫妝。

▲▼YSL小皮衣氣墊來了。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲YSL 恆久完美氣墊粉餅 訂製皮革版，2,300元。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

YSL, 氣墊粉餅, 小皮衣氣墊
fashion.net

熱門文章

木村光希到台灣了！人氣不敵媽媽工藤靜香

林依晨「好運不嫌多」　戴PANDORA助攻

蔡依林帥妹Look也要秀美腿！全為了超百搭「饅頭鞋」

HOT・Stuff／V字包太美！朴信惠＆高俊熙眼冒愛心搶曬包

SIHH 2019／錶界大突破！江詩丹頓萬年曆錶會「休眠」

瑞莎為TITONI站台　入籍台灣後驕傲自薦：我能當導遊

宋慧喬靠左臉獲80萬讚　戴Chaumet珠寶展女神氣勢

不經意托腮顯露真實性格　看穿對方心思用這招

試・開箱／秦嵐背TORY BURCH藤編小包　裝旅遊好心情

楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美

ET Fashion

推薦閱讀

Melody：美好婚姻來自馬桶，婚後一個人的浴缸根本是天堂

星・上妝／侯佩岑偏愛小狗垂眼、加工豐唇，40依舊少女貌！

疲倦發懶都是季節惹的禍！6個方法檢視你「春困」了嗎？

懶人商機再突破！美食平台可外送全家商品　2小時內送達 漫威粉看過來！SEPHORA居然把美國隊長盾牌變成腮紅，太可愛了 朴信惠短髮崩壞？本人親傳美照，原來全因「水腫」惹禍！ 楊謹華根本「保養控」，連吃都有學問！老公讚：不化妝也好美 天生臭臉其實「人超好」的5大星座！天蠍懶得社交、水瓶活在小世界 寬褲BYE！韓妞都在穿「奶奶褲」遮臀線　搭配莫蘭迪色一秒變溫柔系小姊姊 《觸及真心》劉寅娜6招養出超性感身材　每天3運動、晚上只吃火龍果

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面