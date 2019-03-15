小小惹人愛！迪奧J’adore推出第1瓶滾珠香水，隨身帶著走

▲J'adore求新求變，推出嶄新型態香氛給女性更多選擇。（影／記者曾怡嘉）

記者曾怡嘉 / 台北報導

說到Dior香氛，第一個絕對會聯想到J’adore，以經典茉莉原精與大馬士革玫瑰的柔美花香調，完美詮釋女性自信神韻。2019年，迪奧首席調香師 François Demachy改變兩款J’adore的著香方式，賦予這經典香氛嶄新魅力。

繼去年Miss Dior滾珠香氛創下佳績，J’adore系列也有了新創舉。全新首款滾珠瓶身設計的親吻香氛， 以細頸瓶身的迷你復刻，鑲嵌上圓潤玻璃滾珠，提供宛如親吻脈搏般的性感著香方式。

同步推出香氛滋潤精露，按壓噴霧式設計，釋放精露形成香氛雲霧，溫柔擁抱身體肌膚，提供柔滑滋潤呵護，同時為肌膚附上性感絲緞光澤，沉浸於陽光親吻後溫暖茉莉、玫瑰的馥郁香氣。





J’adore 系列五款迷人花束香氣，從鹽之花香調的J’adore in joy愉悅淡香水、明亮花香調的J’adore淡香水、柔美花香調J’adore香氛，到蜜糖花香調的J’adore精萃香氛，以及頂級奢華、綻放東方花香調的J’adore L’or頂級金緻香精，已全部換上奢華新裝，於細頸瓶身上以一湧波光線調取代了原本的金色墜飾，展現堅毅又溫柔的新風格。

J’adore香氛滋潤精露，150ml ，2,450元、J’adore親吻香氛，20ml，1,900元。（2019/4/1全台上市）

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