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星・上妝／36歲深田恭子演活25歲老師，完美凍齡就靠「3招」

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▲▼36歲深田恭子逆生長。（圖／翻攝自IG）

▲36歲的恭子甩掉嬰兒肥，美出新高度。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /翻攝自IG/kyokofukada_official

深田恭子再度掀起討論，邁入36歲的她，保養功夫了得！即使在日劇中《初戀那天所讀的故事》降齡10多歲演出老師，完全沒有違和感，歲月幾乎沒在她臉上留下痕跡，身材更是比20多歲時更好，可說是逆生長代表！

▲▼36歲深田恭子逆生長。（圖／翻攝自IG）

大人甜美妝容

深田恭子的妝容隨著年紀推移，妝感越來越淡，她重視輪廓修容重於色彩，手上備有深淺兩色粉底做出立體感，眼妝強化上下睫毛與眼尾眼影，打造可愛圓眼，唇彩則偏愛自然紅潤感的珊瑚粉紅，襯托好氣色。

▲▼36歲深田恭子逆生長。（圖／翻攝自IG）

泡澡排毒抗衰老

她曾分享非常注重保暖，尤其偏愛泡42度的熱水澡，幫助身體新陳代謝，讓自己更有精神。她不喝冰的飲料，平常隨身攜帶生薑紅茶或是熱水，因為體質虛寒會讓毒素累積體內，這樣一來就會老得快。

▲▼36歲深田恭子逆生長。（圖／翻攝自IG）

自製糙米飯糰

日本女星都很注重吃的保養，許多人都藉由發酵飲食來幫助美容，深田恭子堅持自製發酵飯糰當作早餐，她以糙米、紅豆、鹽和水混合烹煮，製成飯糰來替代一餐。發酵過後的飯糰能助消化、抗衰老，據說石原里美也是飯糰的愛好者！

▲▼36歲深田恭子逆生長。（圖／翻攝自IG）

維持運動好習慣

從小到大她一直維持游泳好習慣，拍戲之餘更會做伸展運動，維持好身段，據說她先前粗壯的小腿就是藉由運動伸展變得勻稱，此外她每天會睡足7小時，一年四季都重視保暖，幫助提升睡眠品質。

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關鍵字：

深田恭子, 抗老, 凍齡, 保養, 飲食
fashion.net

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