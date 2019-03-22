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少女心爆發！JILL STUART推彩色日拋，蝴蝶結、小花躍上眼眸

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▲▼JILL STUART推出彩色日拋。（圖／品牌提供）

▲JILL STUART跨界推出彩色日拋，讓愛美女生有了新選擇。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

夢幻可愛的JILL STUART首度跨足隱形眼鏡市場，推出彩色日拋，為女生點亮時尚眼眸。採用三明治著色工藝且擁有高含水量，配戴舒適感大幅提升，更加入品牌時尚元素小花、蝴蝶結和J字logo圖騰，把人燒到不要不要的。

▲▼JILL STUART推出彩色日拋。（圖／品牌提供）

▲隱形眼鏡設計流著和品牌一樣的夢幻血液。（圖／品牌提供）

少女心滿點的JILL STUART與 日本隱形眼鏡品牌SEED聯名推出彩色日拋，搶攻女性市場。一口氣推出可愛粉、明亮綠與優雅藍三色，不只是外型亮眼，更致力打造安全舒適配戴感受，58%高含水量，採用圓滑邊緣設計，將異物感降至最低。

▲▼ JILL STUART推出彩色日拋。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼ JILL STUART推出彩色日拋。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲包裝也是浪漫可愛的調性。（圖／記者曾怡嘉攝）

想打造溫柔小姐姐眼神，建議選擇粉紅鏡片款，以滿開的小花編織成迷人花環，更能顯現雙眸水潤甜美；希望獲得清澈眼神，不妨試試自然綠色款，鏡片花色以無數個蝴蝶結組成，助你打造混血兒眼神，藍色鏡片則是刻有J字樣，精緻高雅的設計使雙瞳隱約透出光芒。

▲▼ JILL STUART推出彩色日拋。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲網友最推藍色，戴起來更顯膚色白皙。（圖／記者曾怡嘉攝）

日本網友分享，若喜歡自然放大效果，藍色最不會出錯。偏愛醒目色調則可試試粉紅和綠色款。更有網友說：出乎意料的舒適感又有防UV功能，非常喜歡。

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關鍵字：

JILL STUART, 隱形眼鏡, 彩色, 日拋
fashion.net

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