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仙氣破表！Jo Malone「花園迷蹤」限定，讓星玉蘭都復刻現身了

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▲▼jo malone最新花園迷蹤限量。（圖／品牌提供）

▲4月即將推出的花園迷蹤限定，仙氣的包裝和形象照都充滿話題。（圖／品牌提供，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

JO MALONE每年4月推出的花蕾系列，總是一推出就被粉絲一掃而空，不僅是超美限定包裝，更會讓經典花香用全新面貌再回歸。2019年以「花園迷蹤」為靈感，一口氣推出11個品項，連蠟燭、擴香和髮香噴霧通通有，一字排開就是超美的粉彩漸層。

▲▼jo malone最新花園迷蹤限量。（圖／品牌提供）

▲特調的彩虹漸層包裝，完全選擇障礙。

「花園迷蹤」這次讓備受女孩喜愛的星木蘭、合歡花穿上彩虹新衣復刻現身，常態花香橙花也搖身一變為暖珊瑚色，搭上全新緬梔花香氛（雞蛋花），展現恬靜悠然的氛圍。

▲▼jo malone花園迷蹤限定。（圖／品牌提供）

▲▼jo malone花園迷蹤限定。（圖／品牌提供）

▲▼jo malone花園迷蹤限定。（圖／品牌提供）

▲星玉蘭化身為綠色、合歡花是粉紅色，而橙花則是珊瑚橘色調。

除了超吸睛的漸層彩虹設計，更推出眾多新品項，讓人陷入選擇障礙。除了四款花香古龍水外，先前賣到缺貨的星木蘭髮香噴霧再次登場，而合歡花推出了香氛蠟燭，橙花更推出了藤枝擴香組和髮香噴霧，可說是處處是亮點。

▲▼jo malone花園迷蹤限定。（圖／品牌提供）

▲黃色款的緬梔花網友評價高，是一款清新脫俗的暖花香。

全新的緬梔花香氛也沒讓人失望，沒有刻板印象中的濃濃熱帶風，反而帶著悠然的暖意。前調以明亮清新的檸檬和茉莉，中和緬梔花濃郁花香，搭上伊蘭伊蘭增添異國情調，再投入檀香、安息香，襯托緬梔花的芬芳。

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關鍵字：

jo malone, 香水, 彩虹漸層, 粉彩, 花園迷蹤
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