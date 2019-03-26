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母胎美女不復以往！少女時代潤娥崩壞　網：臉僵、飄塑膠味

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▲▼少時潤娥崩壞飄塑味。（圖／翻攝自Youtube、IG/潤娥）

▲顏值擔當潤娥美貌不復以往，讓網友崩潰了。（圖／翻攝自IG/潤娥、翻拍自Youtube，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

天然美女潤娥，有著清新五官和脫俗氣質，可說是各大品牌代言寵兒。日前更被整形醫師評選為藝能界最美TOP3，但女星追求美麗無極限，日前在韓綜被眼尖網友發現，她的臉看似注射填充物，僵到飄出塑膠味，難道她也入場維修了嗎？

▲▼少時潤娥崩壞飄塑味。（圖／翻攝自Youtube、IG/潤娥）

女生愛美無可厚非，更何況是競爭激烈的南韓藝能界，女星一個比一個下手更重，久久不露面，再出現就像換了一張臉。對比之下，潤娥的美更顯難得，只要她的臉一有變化，就會被拿著放大燈檢視。

▲▼少時潤娥崩壞飄塑味。（圖／翻攝自Youtube）

▲▼少時潤娥崩壞飄塑味。（圖／翻攝自Youtube）

網友討論推波助瀾下，讓潤娥的整形疑雲登上熱搜，導致SM娛樂也特別出面澄清，鄭重否認潤娥崩壞傳言，更直指臉僵全都是因為現場燈光所致。也有潤娥粉絲相挺：「她看起來只是有點累」、「法令紋有點重，但依然很美啊」、「大家是不是太嚴格了？」。

▲▼少時潤娥崩壞飄塑味。（圖／翻攝自Youtube、IG/潤娥）

為了撫平聲浪，潤娥在風波後隨即PO上和太妍同框比美的照片，照片中她的美貌依然清新動人，一甩僵臉，打破崩壞傳言。其實對比剛出道的照片，潤娥早已擺脫稚氣，更顯女人味。

▲▼少時潤娥崩壞飄塑味。（圖／翻攝自Youtube、IG/潤娥）

▲▼少時潤娥崩壞飄塑味。（圖／翻攝自Youtube、IG/潤娥）

她曾公開分享，保養最注重保濕，只要皮膚狀態變差，就會濕敷保濕乳急救，睡前更會敷上厚厚的晚安面膜，工作需要時常飛來飛去，隨身必帶面膜與保濕噴霧，讓肌膚保水，膚況自然不會太差。

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關鍵字：

潤娥, 整形
fashion.net

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