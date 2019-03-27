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星・上妝／賈靜雯忌冰飲、狂敷面膜，做足「5招」神逆齡

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▲▼賈靜雯做足5招神逆齡。（圖／翻攝自FB）

▲44歲的賈靜雯除了勤保養，愛情滋潤更使她越活越美。（圖／翻攝自賈靜雯FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

賈靜雯在《我們與惡的距離》演技大爆發，舉手投足都是戲，即使飾演痛失愛子、看似咄咄逼人的宋喬安，依舊是戲中的顏值擔當，即便已經44歲，仍擁有30出頭的狀態，全得歸功她多年不變的保養功夫。


保濕第一

幾乎看不出真實年齡的賈靜雯，分享凍齡的關鍵就在於保濕，她從年輕就不喜歡肌膚乾乾的，持之以恆的保濕搭上敷面膜，幫助維持最佳狀態。因為肌膚一乾，就容易顯老。

▲▼賈靜雯做足5招神逆齡。（圖／翻攝自FB）

指節勤推按摩

她強調保養不是只是塗上去，像是抹完乳霜或是敷完面膜後，她一定會利用雙手指結按壓臉部穴道翰淋巴，力道不需要太重，但需要給肌膚一點點刺激，幫助保養品快速吸收。

▲▼賈靜雯做足5招神逆齡。（圖／翻攝自FB）

禁冰飲打造暖體質

從很小就開始忌冰飲，只喝溫水，外出會隨身攜帶紅棗枸杞水來喝，幫助養出暖體質。暖體質對於減重也非常有助益，血液循環好，氣色就不會太差。

飲食達到平衡

和一般女星不同，她在飲食方面並不會特別忌口，但會斟酌入口的量，如果中午吃多，晚上就會吃清淡去平衡，老公也是督促健康飲食的大功臣，有他在身旁嘮叨，很難胖起來。

▲▼賈靜雯做足5招神逆齡。（圖／翻攝自FB）

規律的運動

健康飲食搭配規律運動，是維持身材的不二法門。有個健身控的老公幫她排運動課程，被迫運動到已成了習慣，現在的他一周運動2次，主要鍛鍊核心肌群和肌肉訓練，也會搭配跑步加強心肺，她發現運動後再上妝，妝容氣色特別漂亮。

▲▼賈靜雯做足5招神逆齡。（圖／翻攝自FB）

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關鍵字：

賈靜雯, 抗老, 保養, 逆齡
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