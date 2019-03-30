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雅詩蘭黛推美唇「4步驟」，打造讓人想啾一下的雙唇

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▲▼雅詩蘭黛推出美唇4步驟。（圖／品牌提供）

▲除了挑對唇膏，美唇需要從保養做起。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

雙唇乾荒脫皮好困擾，若再不細心呵護，便會生成一道深深的唇紋，讓視覺年齡老5歲，即使擦了最美唇膏，效果依然打折扣！雅詩蘭黛推出新粉嫩慾望美唇修護系列，助你護唇一次到位。

▲▼雅詩蘭黛推出美唇4步驟。（圖／品牌提供）

▲▼雅詩蘭黛推出美唇4步驟。（圖／品牌提供）

▲優雅粉色包裝，讓女生無法抵抗。

雙唇因為沒有汗腺和皮脂腺的保護，和臉部肌膚比起更為嬌弱，常見的唇部乾燥起皮、暗沉、唇紋過深等困擾卻沒有相對急救保養呵護的產品，為了給大家更好的唇部保養選擇，推出堪稱最齊全的美唇修護系列！

▲▼雅詩蘭黛推出美唇4步驟。（圖／品牌提供）

▲粉嫩慾望蜜糖嫩唇霜，12g，1,100元。

去除老廢角質

擁有細緻蜜糖微晶體與獨家保濕複合物，能夠溫和去除唇部老廢角質同時提供雙唇潤澤效果，讓雙唇立刻煥然一新。

▲▼雅詩蘭黛推出美唇4步驟。（圖／品牌提供）

▲ 粉嫩慾望潤色護唇膏，3.2g，1,100元。

自然潤色美唇

蘊含45%植萃保養油，上唇滋潤卻絲毫不黏膩，獨家智慧溫感科技有效校正暗沉，能根據唇部溫度轉換為自然粉嫩唇色。

▲▼雅詩蘭黛推出美唇4步驟。（圖／品牌提供）

▲粉嫩慾望豐潤唇蜜，7ml ，1,100元。

膨潤立體豐唇

含獨特玻尿酸膠囊，一抹瞬間釋放大量玻尿酸於雙唇上，極速為雙唇保濕補水並達到膨潤立體豐唇的效果。

▲▼雅詩蘭黛推出美唇4步驟。（圖／品牌提供）

▲嫩慾望全效修護唇膜，6ml，1,100元。

唇部用的小棕瓶

富含小棕瓶獨家特潤修護精華，額外添加海藻精萃強化唇部肌膚修護與防護，白天可單擦加強保濕，夜間則可當作晚安修護唇膜，修復活化唇部暗沉。

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關鍵字：

雅詩蘭黛, 美唇, 唇部保養
fashion.net

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