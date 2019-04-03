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史上最水感！迪奧巨星唇膏推出超美24色，讓你絕不踩雷

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▲Dior最新推出的超模巨星唇膏，論外型、質地和發色都找不到缺點。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

備受矚目的迪奧癮誘超模巨星唇膏終於亮相，再次由迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips 親手操刀設計，並由卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）擔任代言人，廣告中完美展現她前衛摩登的率真之美。

▲▼dior超模巨星唇膏。（圖／品牌提供）

▲24款色澤都好美，讓人陷入選擇障礙。（圖／品牌提供）

超模巨星唇膏的全新外殼以搖滾粉紅綴點經典Dior Logo字樣，創造全新的高調時尚。配方蘊含70%潤唇油，一抹滑順，24小時極致潤澤，創造滋潤舒適感受，另含同色調的銀河星光粒子，能以多重角度自然折射光線，散發巨星光、銀河光、金屬光等3種星幻炫彩妝效，使雙唇漾出熠熠光采，宛如星光閃耀般繽紛燦爛。


▲▼dior超模巨星唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲一抹滋潤透亮，還漾著水光。（圖／記者曾怡嘉攝）

彩妝創意形象總監 Peter Philips 打造的24款癮誘色選，3大時尚潮流妝效涵蓋時尚裸色、明豔動人的珊瑚色、性感誘人的正紅色以及魅惑大膽的莓紫色，完美演繹女性豐富多變風貌。

▲▼dior超模巨星唇膏。（圖／品牌提供）

▲Cara展現的不只是唇膏，更是女性獨一無二的個性。（圖／品牌提供）

唇膏廣告在 Gordon Von Steiner掌鏡下，完美展現Cara Delevingne不受世俗拘束的率真氣息 ，在這支宛如時尚街拍的廣告中，讓色彩成為一種態度，一種自我宣言，不僅散發著耀眼自信，更完美演繹四種不同女性態度，釋放搖滾粉紅女力。

▲▼dior超模巨星唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼dior超模巨星唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲▼dior超模巨星唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲由上至下分別為色號#976 BE DIOR、#647 DIORSTAR、#863 D-SPARKLE，3種不同質地表現。（圖／記者曾怡嘉攝）

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關鍵字：

DIOR, 巨星唇膏
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